В России внезапно скончался 30-летний актер

В возрасте 30 лет внезапно скончался российский актер Владимир Дыховичный.

О тяжелой потере сообщила в Facebook вдова Ольга Дыховичная. Причин скоропостижной смерти она не озвучила.

Женщина поделилась фотографией умершего супруга, коротко подписав "RIP".

Владимир Дыховичный Федеральное агентство новостей

Владимир Дыховичный – сын известного в России режиссера Ивана Дыховичного. Свою актерскую карьеру мужчина начал после окончания в 2014 году ВГИК. Известен ролями в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 50-м году жизни умер актер сериалов ''Универ'' и ''Карпов''.

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