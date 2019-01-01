МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России внезапно скончался 30-летний актер

7.9тЧитать материал на украинском

В возрасте 30 лет внезапно скончался российский актер Владимир Дыховичный.

О тяжелой потере сообщила в Facebook вдова Ольга Дыховичная. Причин скоропостижной смерти она не озвучила.

Женщина поделилась фотографией умершего супруга, коротко подписав "RIP".

Владимир Дыховичный

Владимир Дыховичный

Федеральное агентство новостей

Владимир Дыховичный – сын известного в России режиссера Ивана Дыховичного. Свою актерскую карьеру мужчина начал после окончания в 2014 году ВГИК. Известен ролями в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 50-м году жизни умер актер сериалов ''Универ'' и ''Карпов''.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
1
Смешно
1
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Передозування ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги