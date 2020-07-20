В России утвердили обвинительное заключение по делу о ДТП Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Об этом сообщило РИА Новости. Материалы направят в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата.

Во время движения водитель превысил скорость, утратив ориентиры границ полос проезжей части. В результате внедорожник под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения, не снижая скорости, и столкнулся с автомобилем Granta ВИС 234900, за рулем которого находился житель Рязанской области Сергей Захаров. Он погиб от многочисленных повреждений.

Ефремову предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL: