В России утвердили обвинительное заключение по делу о ДТП Ефремова
Прокуратура передаст материалы по делу Ефремова в суд. РБК
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Об этом сообщило РИА Новости. Материалы направят в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата.
Во время движения водитель превысил скорость, утратив ориентиры границ полос проезжей части. В результате внедорожник под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения, не снижая скорости, и столкнулся с автомобилем Granta ВИС 234900, за рулем которого находился житель Рязанской области Сергей Захаров. Он погиб от многочисленных повреждений.
Ефремову предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.