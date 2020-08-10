В России священник швырял ребенка в воду с головой, несмотря на крики: появилось видео

В России священник швырял ребенка в воду с головой, несмотря на крики.

В Ярославской области России священник во время крещения довел ребенка до истерики – он погружал его в купель с головой лицом вниз. При этом малыш краснел и плакал.

Об этом сообщает "360". На опубликованном видео видно, что батюшка практически швыряет ребенка в воду, погружает его в купель с головой, в то время, как малыш заходится в истерике (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах батюшка резко окунает в воду кричащего младенца, а его крестный пытается забрать малыша из рук священника.

Автор видео Дмитрий Андреев рассказал, что все в храме были напуганы таким поведением батюшки.

"Мы испугались за своих детей. Я просто обратил внимание, что батюшка окунает вниз головой маленьких детей и не идет на уступки родителей. Я стоял впритык и был готов унести ребенка, если бы его окунали с головой", – рассказал Андреев.

"То, что детей крестят с погружением, – это правильно. То, как священник это делает, – он преклонного возраста, нужно понимать его физиологические способности. Он крестит именно так, потому что ему так удобно, он по-другому не сможет", – прокомментировал действия священника клирик Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимир Степаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известный священник РПЦ, сбежавший в Россию после Революции Достоинства, протоиерей Андрей Ткачев призвал умирать вместо того, чтобы лечиться, и запретил женщинам раздеваться перед врачами.