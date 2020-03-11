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11 марта • обновлено в 14:44
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В России прогремел взрыв в военной части: много пострадавших

7.4т
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В поселке Луховицы (Подмосковье) прогремел взрыв на территории железнодорожной воинской части. В результате пострадали четыре солдата, один из них в тяжелом состоянии (у него множественные осколочные ранения и оторвана кисть).

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы.

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

LIFE SHOT

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

LIFE SHOT

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

LIFE SHOT

По информации LIFE SHOT, солдаты в гараже резали металл газовой сваркой. Именно в тот момент в помещении прогремел взрыв.

Самые серьезные травмы получил 21-летний Егор Карамашев. Также в больницы, по данным Telegram-канала 112, госпитализировали еще троих срочников: Владислава Тихонова, Ивана Игумнова и Александра Насибяна.

Егор Карамашев находится в тяжелом состоянии

Егор Карамашев находится в тяжелом состоянии

LIFE SHOT

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

Место взрыва в воинской части в Подмосковье

LIFE SHOT

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта взрыв произошел в воинской части под Печенгой Мурманской области. Тогда пострадали пять военных. Из-за ЧП в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия Москва
Теги
взрыв Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Видны уши украины
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Голову не оторвало,жаль. Хотя какая голова у ватника. Теперь вот ск рыфы найдет след укродрг. И визитку яроша.
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