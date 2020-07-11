Известная девушка-байкер Ксения Никитина разбилась в ДТП по дороге из Москвы в Ярославль.

Трагедия произошла утром в субботу, 11 июля, на трассе М-8 в Московской области на 87-м километре, передает Ya62.

Мотоцикл 33-летней байкерши на скорости 160 км/ч врезался в трактор, она умерла от полученных травм.

"Байкерша обгоняла колонну мотоциклов, снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Трактор, который двигался в попутном направлении, девушка не заметила", – утверждает НТВ.

Ксения Никитина. Фото - соцсети

Ксения Никитина. Фото - соцсети

В России популярная мотоблогерша погибла, врезавшись в трактор. Фото девушки

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