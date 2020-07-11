В России популярная мотоблогерша погибла, врезавшись в трактор. Фото девушки
Ксения Никитина. Фото - соцсети.
Известная девушка-байкер Ксения Никитина разбилась в ДТП по дороге из Москвы в Ярославль.
Трагедия произошла утром в субботу, 11 июля, на трассе М-8 в Московской области на 87-м километре, передает Ya62.
Мотоцикл 33-летней байкерши на скорости 160 км/ч врезался в трактор, она умерла от полученных травм.
"Байкерша обгоняла колонну мотоциклов, снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Трактор, который двигался в попутном направлении, девушка не заметила", – утверждает НТВ.
Ксения Никитина. Фото - соцсети
Ксения Никитина. Фото - соцсети
В России популярная мотоблогерша погибла, врезавшись в трактор. Фото девушки
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области водитель автомобиля Ford сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках и коляской, которых не заметил на пешеходном переходе.