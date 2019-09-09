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9 сентября • обновлено в 11:01
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В России показали сверхсекретные документы о пакте Молотова-Риббентропа

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Министерство обороны России впервые рассекретило документы о пакте Молотова — Риббентропа.

Произошло это в честь 80-летия со дня его подписания. Об этом говорится на сайте ведомства, где можно посмотреть документы.

В открытом доступе оказались шифротелеграммы и докладные записки и описания боевых операций. В Минобороны РФ заявили, что докладная записка начальника Генерального штаба Красной Армии Бориса Шапошникова от 24 марта 1938 года показывает обстановку в Европе и на Дальнем Востоке в довоенные годы.

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В то же время в написанной от руки маршалу Советского Союза Клименту Ворошилову записке говорится о Германии, Италии, Японии и Польше как о вероятных противниках. Он описывает стратегии расположения сил Красной Армии в случае нападения.

Сверхсекретные данные писались лично начальником Генштаба, чтобы сохранить тайну.

Пакт Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа

pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа

pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа

pakt1939.mil.ru

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия вторглась на территорию Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пакт Молотова-Рибентропа впервые слили в сеть

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Россия
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ, СУПЕР-ТАЙНЫЙ, МЕГА-КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ документ о том "как казаки хацапов хлебом-солью встречали". И главное - мы "МАКСИМАЛЬНО ВЕРИМ " в лабуду о том, что на контролируемых поляках территориях, - не было соли , спичек и керосина. После того как "освободители" пришли в эти районы Украины - в магазинах можно было увидеть насыпи соли, пирамиды из коробков спичек, бочки керосина и больше ничего....
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Очень не верится что Россия покажет оригинал. Смахивает на компьютерный набор.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Встречали с цветами и плакали … не было соли спичек и керосина ". Ещё и поныне плачут, правда с уходом России волшебным образом появились и спички и керосин. А плачут до сих пор, когда вспоминают: и страны Варшавского договора, и бывшие республики. Одна Белоруссия не плачет, но у неё это еще впереди.
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