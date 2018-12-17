В России обвалилась крыша на заводе: погибли люди. Первые фото с места ЧП

В понедельник, 17 декабря, в городе Дзержинск в Подмосковье произошло обрушение крыши на заводе "Техногрупп". В результате ЧП по разным данным погибло от двух до трех человек и пять-восемь пострадали.

На место происшествия выехали шесть спасательных бригад, в том числе из Котельников и Люберец. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть видео с места ЧП, доскрольте до конца страницы).

Также туда направлены кареты скорой помощи. По информации РИА "Новости", под завалами находились четыре человека. Что касается количества пострадавших, то СМИ сообщило, что в управлении МЧС РФ заявили о трех людях.

Позднее "360tv", ссылаясь на данные МЧС, заявило, что количество пострадавших составляет пять человек, погибший — один, а под завалами находится два человека. Со временем выяснилось, что число жертв возросло. По информации "Life", погибло три человека. Однако Mash сообщает, что в других источниках есть данные о двух погибших. Уточненное число пострадавших составило семь человек.

Фото с места ЧП ГУ МЧС России по Московской области

Фото с места ЧП Mash

Фото с места ЧП Life Shot

Как уточнил представитель экстренных служб, ЧП произошло в одноэтажном здании ангарного типа на улице Академика Жукова, дом 2, принадлежащем ООО "Техногрупп". По уточненным данным, размер здания — 80 на 20 метров.

Известно, что в трехэтажном здании находился цех по ремонту холодильников. В момент обрушения там ремонтировали кровлю. По информации "Москва 24", она обрушилась на площади 170 квадратных метров, при этом общая площадь производственного здания — 1600 квадратов. По предварительной информации, обвал произошел из-за скопившегося снега. Тело погибшего в результате инцидента спасатели уже извлекли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в здании гипермаркета "Лента". В результате большая часть крыши объекта также обвалилась.

В марте 2017 года пожар уничтожил ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, в результате чего погибли 64 человека. Из них — 41 ребенок.

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