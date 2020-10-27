В российском Подмосковье нашли тело Артема Костылева, который был одним из соратников пропагандиста и националиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак".

Его мертвым обнаружили под деревом в лесу недалеко от Красногорска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели мужчины. Собеседник отметил, что, вероятнее всего, он покончил с собой.

Лидер Народной национальной партии (ННП) Александр Иванов-Сухаревский, который знал умершего, сказал "МБХ медиа", что не верит в его самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из редких камер СИЗО №3 в Челябинске, где он находился за решеткой с 2014 года.

По официальной версии, он покончил с собой, однако независимый эксперт обнаружил ряд нарушений в посмертной экспертизе.