В России на избирательном участке умер кандидат в депутаты

В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы от КПРФ, полковник запаса Вадим Чистяков.

Как передает bloknot-volgograd, он был одновременно начальником предвыборного штаба Михаила Таранцова.

Чистяков умер прямо на территории избирательного участка в Краснооктябрьском районе. 49-летнему мужчине стало плохо с сердцем, спасти его не успели.

Полковник Чистяков окончил Казанское танковое училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

Вадим Чистяков соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, в России стартовал единый день голосования. Выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах страны, в том числе и в Москве.

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