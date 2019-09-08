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9 сентября • обновлено в 11:16
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В России на избирательном участке умер кандидат в депутаты

6.5т Читать материал на украинском

В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы от КПРФ, полковник запаса Вадим Чистяков.

Как передает bloknot-volgograd, он был одновременно начальником предвыборного штаба Михаила Таранцова.

Чистяков умер прямо на территории избирательного участка в Краснооктябрьском районе. 49-летнему мужчине стало плохо с сердцем, спасти его не успели.

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Полковник Чистяков окончил Казанское танковое училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

Вадим Чистяков

Вадим Чистяков

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Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, в России стартовал единый день голосования. Выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах страны, в том числе и в Москве.

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Тема
Выборы в России
Место
Россия Волгоград
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Махов Макс
Махов Макс
На лбу этого к*цапа написано-уксуссиняк! Бгггггаааа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дохнут, падлюки!
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