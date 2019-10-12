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12 октября • обновлено в 21:51
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В России бультерьер чуть не растерзал детей возле школы: видео 18+

1.9т Читать материал на украинском

В городе Нижневартовск в России бойцовая собака породы бультерьер напала на детей на территории гимназии.

По информации Лента.ру, хозяйка собаки находилась дома. Пес проник на школьную территорию через дыру в заборе, набросился на ребенка, повалил на землю и стал таскать за волосы. Сообщается, что детей было трое – две девочки и мальчик.

На крики прибежала классный руководитель, отогнала собаку сапогом и вызвала врачей. Сообщается также, что дети серьезно не пострадали, собака их "лишь потрепала".

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Бультерьер

Бультерьер

Мир собак

Полицейские установили, что владелица животного — местная жительница 1976 года рождения. По ее словам, к ней в квартиру пришли сотрудники коммунальных служб, из-за чего она отвлеклась, и собака без намордника выбежала на улицу. В отношении хозяйки составлен административный протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве собака покусала маленького ребенка, когда тот возвращался домой вместе с папой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Нижневартовск
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, то что в Полтаве , семь собак напали на женщину то это ерунда!
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