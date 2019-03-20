В России 50 тысяч приговоров списали под копирку: что это значит

В России 50 тысяч судебных решений практически дословно копируют друг друга, заменяя лишь имена фигурантов уголовных дел.

Документы имеют более 80% совпадений в текстах. Журналисты "Новой газеты" проанализировали все уголовные приговоры российских районных судов за 2017 и 2018 годы.

"Среди 780 тысяч судебных актов нашли 50 тысяч таких, которые имеют более 80% совпадений хотя бы с одним решением. При этом мы сравнивали только тексты судебных актов, написанных одним и тем же судьей", – говорится в материале.

В расследовании сказано, что любое преступление имеет черты типичные и уникальные, поэтому нет ничего удивительного в том, что для описания кражи, побоев или убийства судьи используют стандартные конструкции. Однако весь текст одного судебного решения не может совпадать с другим, если речь идет о разных людях и обстоятельствах.

Например, огромное копирование текста было в уголовном деле российского оппозиционера Алексея Навального. Но самый показательный пример – в обвинительном заключении саратовского предпринимателя Сергея Белостропова, где в приговор попали 3575 из 3648 страниц чужого обвинительного заключения.

Отмечается, что с точки зрения юриста, в дословном совпадении приговоров нет ничего незаконного и даже если доказать, что судья скопировал текст из другого решения, а не случайно написал похожий, судья остается в своем праве, если обстоятельства дела действительно плотно совпадают.

При этом журналисты акцентировали, что для простых граждан важно, чтобы текст решения не был скопирован.

"Почему это важно для нас – ​простых граждан? Когда следователь или судья начинает копировать тексты, у него возникает гигантский соблазн еще больше упростить себе работу: пренебречь какими-то особенностями дела или подсудимого ради того, чтобы лучше уложиться в шаблон", – сказано в расследовании.

Авторы статьи подытожили, что менее индивидуальный приговор – ​всегда менее точный, а менее точный – ​всегда менее справедливый.

По данным издания, в 2016 году пленум Верховного суда РФ запретил "списывать" приговоры из обвинительных заключений, однако это не мешает судьям продолжать копировать судебные решения.

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