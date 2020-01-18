В России 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга: детали шокирующей истории

В Красноярском крае России 13-летняя школьница забеременела от своего 10-летнего друга. Девочка решила сохранить ребенка, а ее решение поддержали родственники.

О шокирующей истории сообщает местное издание "КП Красноярск". Известно, что дети учатся в разных школах в седьмом и четвертом классах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В школе, где учится девочка, подтвердили информацию о беременности несовершеннолетней. Заместитель директора учебного заведения рассказала, что ее семья стоит на учете как в “социально опасном положении”.

В России 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга tvk6.ru

"Но не потому, что родители пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих", – рассказала педагог.

По ее словам, девочка плохо учится, прогуливает уроки и хулиганит.

"Их проверяют каждый месяц – дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер", – добавила заместитель директора школы.

В социальных сетях у обоих школьников установлен статус – в гражданском браке. Там дети часто размещали совместные фотографии.

В России 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга krsk.kp.ru

На данный момент девочка находится на седьмой неделе беременности. Для наблюдения ее госпитализировали в больницу под Красноярском. Врачи оценивают состояние, как удовлетворительное.

Издание отмечает, что у врачей и следователей есть сомнения, что девочка забеременела от 10-летнего друга. Для установления отцовства будет проводиться генетическая экспертиза.

"Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно – подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно – чувствую, на мальчика могли просто "показать", а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили", – прокомментировал "КП Красноярск" врач-педиатр.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новосибирской области России в городе Карасук после суток поисков нашли пропавшую 10-летнюю Алену Касталанову. Девочка была заперта в подвале местного общежития и находилась без сознания.

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