В небе над Россией взорвался метеорит. Момент попал на видео

В Сегежском районе Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение неопознанного небесного тела.

Оно с большой скоростью пролетело над населенным пунктом, после чего произошла яркая вспышка. Соответствующее видео публикуют российские соцсети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что необычное явление наблюдалось примерно в 04:35 по местному времени. При этом длилось оно всего около шести секунд.

В Карелии наблюдали яркий космический болид Telegram Карточный Домик

По словам очевидцев, падение болида завершилось громким хлопком. Правда специалисты поспешили заверить, что опасности для людей в происходящем не было.

В Карелии наблюдали яркий космический болид Telegram Карточный Домик

"Он не угрожал населенному пункту. Скорость метеоритов теряется при прохождении плотных слоев атмосферы, большие объекты разваливаются", – прокомментировали эксперты.

При этом отмечается, что метеорит, если такой был, пока не найден. Видео с камер наблюдения пока единственным документальным свидетельством этого явления.

В Карелии наблюдали яркий космический болид Telegram Карточный Домик

☄ Падение метеорита в Карелии попало на видео! По словам очевидцев, оно завершилось громким хлопком.



При этом опасности для людей, по словам специалистов, не было, так как как метеориты теряют скорость и разваливаются при прохождении плотных слоев атмосферы. pic.twitter.com/dGy0y0bskJ — Москва 24 (@infomoscow24) February 21, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной. Фотографиями явления массово делились пользователи сети со всего мира.

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