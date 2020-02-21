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21 февраля • обновлено в 13:17
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В небе над Россией взорвался метеорит. Момент попал на видео

2.8т
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В Сегежском районе Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение неопознанного небесного тела.

Оно с большой скоростью пролетело над населенным пунктом, после чего произошла яркая вспышка. Соответствующее видео публикуют российские соцсети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что необычное явление наблюдалось примерно в 04:35 по местному времени. При этом длилось оно всего около шести секунд.

В Карелии наблюдали яркий космический болид

В Карелии наблюдали яркий космический болид

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По словам очевидцев, падение болида завершилось громким хлопком. Правда специалисты поспешили заверить, что опасности для людей в происходящем не было.

В Карелии наблюдали яркий космический болид

В Карелии наблюдали яркий космический болид

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"Он не угрожал населенному пункту. Скорость метеоритов теряется при прохождении плотных слоев атмосферы, большие объекты разваливаются", – прокомментировали эксперты.

При этом отмечается, что метеорит, если такой был, пока не найден. Видео с камер наблюдения пока единственным документальным свидетельством этого явления.

В Карелии наблюдали яркий космический болид

В Карелии наблюдали яркий космический болид

Telegram Карточный Домик

Как писал OBOZREVATEL, в ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной. Фотографиями явления массово делились пользователи сети со всего мира.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Место
Россия
Теги
Новости России космос
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