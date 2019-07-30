Умолял о прощении: оскорбившего Кадырова подростка унизили в прямом эфире

16-летний Магомед Ахматов около часа извинялся и просил прощения за критику главы Чечни Рамзана Кадырова.

Извинения подростка транслировались на телеканале "Грозный". Он объяснил, что "стал жертвой интернет-пропаганды и писал о том, чего нет".

В это время в студии муфтий отчитывал парня, демонстрируя "доказательства" из папки, где содержались распечатанные комментарии и посты Магомеда.

скриншот

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров набросился на грузинского телеведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил Путина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.