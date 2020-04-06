Украину "засеяли" коронавирусом, это нужно России – эксперт разоблачил Путина

Коронавирус COVID-19 появился в Украине в январе 2020 года благодаря усилиям руководства России.

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Такое мнение выразил на портале "Центр исследования России" разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш.

Владимир Путин

"Были замечены группы молодых женщин, юношей, мужчин, которые с высокой вероятностью спецгруппами выполняли "засевы" вирусными штаммами в разных регионах Украины", – заявил он.

По словам Богуша, коронавирус мог быть разработан в научном центре вирусологии "Вектор" в наукограде Кольцово около Новосибирска.

"Распространение вируса COVID-2019 показывает искусственный характер создания этого вируса, который не мутирует в менее патогенную форму со временем и не снижает заболеваемость с наступлением теплой погоды", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что возможным началом распространения коронавируса COVID-2019 в качестве бактериологического оружия были Всемирные военные игры в октябре 2019 года в китайском городе Ухань. На этих играх присутствовали команды разных стран мира, в том числе США и РФ.

"Наверное до того, как начинали такую бактериологическую военную операцию, в РФ была разработана вакцина и было изготовлено необходимое количество для военных вооруженных сил РФ в случае эпидемии на территории РФ", – добавил Богуш.

Согласно смоделированной им ситуации, пандемия коронавируса с соответствующей паникой в медиа и обществе распространяется бешеными темпами, РФ помогает разным странам мира и первая изобретает вакцину (хотя вакцина уже давно есть).

"Эта помощь после преодоления пандемии стоит снятием санкций с РФ и восстановлением авторитета РФ и Владимира Путина лично в мире", – высказал свое мнение эксперт.

По его словам, в Украине таким образом Россия достигнет следующих своих целей:

Легитимизация "ЛНР" и "ДНР", легитимизация аннексии Крыма, подача воды в Крым, насыщение российской агентурой органов власти. Отстранение от власти Владимира Зеленского и его команды, переход власти к команде Виктора Медведчука.

Успех "Национальной платформы примирения и единства" с ОРДЛО при контроле РФ.

Подрыв отношений США-Украина и Украина-МВФ. Фактический отказ от направления интеграции ЕС и НАТО.

На волне помощи РФ для уничтожения эпидемии, повышение пророссийских настроений в обществе – выборы и перевыборы президента и Верховной Рады.

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Как писал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец также считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

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