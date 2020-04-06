Главная Новости
6 апреля • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Украину "засеяли" коронавирусом, это нужно России – эксперт разоблачил Путина

5.8т
Читать материал на украинском

Коронавирус COVID-19 появился в Украине в январе 2020 года благодаря усилиям руководства России.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое мнение выразил на портале "Центр исследования России" разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Были замечены группы молодых женщин, юношей, мужчин, которые с высокой вероятностью спецгруппами выполняли "засевы" вирусными штаммами в разных регионах Украины", – заявил он.

По словам Богуша, коронавирус мог быть разработан в научном центре вирусологии "Вектор" в наукограде Кольцово около Новосибирска.

"Распространение вируса COVID-2019 показывает искусственный характер создания этого вируса, который не мутирует в менее патогенную форму со временем и не снижает заболеваемость с наступлением теплой погоды", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что возможным началом распространения коронавируса COVID-2019 в качестве бактериологического оружия были Всемирные военные игры в октябре 2019 года в китайском городе Ухань. На этих играх присутствовали команды разных стран мира, в том числе США и РФ.

"Наверное до того, как начинали такую бактериологическую военную операцию, в РФ была разработана вакцина и было изготовлено необходимое количество для военных вооруженных сил РФ в случае эпидемии на территории РФ", – добавил Богуш.

Согласно смоделированной им ситуации, пандемия коронавируса с соответствующей паникой в медиа и обществе распространяется бешеными темпами, РФ помогает разным странам мира и первая изобретает вакцину (хотя вакцина уже давно есть).

"Эта помощь после преодоления пандемии стоит снятием санкций с РФ и восстановлением авторитета РФ и Владимира Путина лично в мире", – высказал свое мнение эксперт.

По его словам, в Украине таким образом Россия достигнет следующих своих целей:

  • Легитимизация "ЛНР" и "ДНР", легитимизация аннексии Крыма, подача воды в Крым, насыщение российской агентурой органов власти. Отстранение от власти Владимира Зеленского и его команды, переход власти к команде Виктора Медведчука.

  • Успех "Национальной платформы примирения и единства" с ОРДЛО при контроле РФ.

  • Подрыв отношений США-Украина и Украина-МВФ. Фактический отказ от направления интеграции ЕС и НАТО.

  • На волне помощи РФ для уничтожения эпидемии, повышение пророссийских настроений в обществе – выборы и перевыборы президента и Верховной Рады.

  • Решение "украинской проблемы" на международном уровне, примирение с Россией и как результат – постепенное снятие санкций с РФ. Захват спецслужбами РФ власти в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец также считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Донбасс оружие вирус
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
33
38
Смешно
12
Интересно
4
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Обоз стыдно такую ку.ню писать )
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это каким надо быть кретином, что бы такое напечатать не 1 апреля.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Юг Руси
Юг Руси
Плять, опять "разоблачили" "коварного" Путина! Абыдна .... )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги