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2 ноября • обновлено в 16:24
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"Украинки не спрашивают, чей Крым": Запольский рассказал о вражде между украинцами и россиянами

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Несмотря на российскую аннексию Крыма и начатую войну на Донбассе, между украинским и русским народами нет никакой вражды, уверен финский журналист и писатель Дмитрий Запольский.

Об этом он сказал в своем недавнем интервью OBOZREVATEL. По его словам, чем больше пропаганда в обеих странах работает на столкновение, тем ближе люди становятся друг к другу.

"Я давно не в России, у меня жена украинка, мы поженились полтора года назад и мне пришлось проходить процедуру знакомства с украинским консулом в Финляндии. Я задал один вопрос: "Ребята, а браки между украинцами и россиянами упали после 2014 года?" И мне ответили: "Не упали, а выросли на 27%", – рассказал он.

Россия и Украина

Россия и Украина

Обозреватель

По его словам, украинские девушки, выходя за русских мужчин, не спрашивают, чей Крым, ведь в жизни важнее другие вещи.

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"Теща с тестем привезли горилки, я сварил борщ. Какой у нас может быть конфликт, мы же семья? Моей жене, украинской патриотке, важнее, чей я. Чем больше пропаганда в обеих странах работает на столкновение, тем ближе становятся люди друг другу. У россиян нет вражды к украинцам в жизни и наоборот", – заверил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российской актрисы Лии Ахеджаковой, украинский народ может никогда не простить власти России аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Донбасс Крым война Новости России
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