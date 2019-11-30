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1 декабря • обновлено в 02:42
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"Украина себя разорвет": телеведущий-предатель оскандалился сепаратистским заявлением

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Украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

Слова телеведущего цитирует радио "Комсомольская правда", так Кот считает, что российский политик говорит "по-доброму, по-братски: "Ребята, уймитесь". Он заявил, что Иосиф Сталин так же говорил Никите Хрущеву: "Уймись, дурак".

Юрий Кот

Юрий Кот

"Украина.ру"

Далее телеведущий высказал абсолютно сепаратистское заявление, мол Украина может "сама себя разорвать", после чего территории страны будут "дрейфовать" в сторону России, Польши, Венгрии и Румынии.

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Отметим, что сегодня утром Володин разразился угрозами о распаде Украины, говоря, что национализм, притеснение малых народов, которые якобы есть в Украине, может привести к выходу из ее состава ряда областей.

В частности, россиянин убежден, что в Украине якобы нарушаются права русских, поляков и венгров, особенно что касается вступления в силу ненавистного в России закона об украинском языке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 80 лет тому назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию и если бы фины не выстояли, то их страна выглядела бы так же, как город Выборг сейчас.

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Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
Свое "брацкаепридуприждение" засунь себе в жопу. Украинский национализм, от которого с*ался весь гебливый совок и с*ыться ху*ловская рфия - единственный антидот от их к@цапского яда.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Количество радикально ёбнутых на душу населения в )(уйлостане растёт. Это уже не интересно.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Языковые ограничения и дискриминация национальных общин в сфере образования, судо и делопроизводства, бизнеса и рекламного бизнеса является проявлением НАЦИСТСКОГО характера майдановской власти. Нежелание адептов майдана проводить внутреннюю политику в многонациональной стране в духе назревших демократических изменений и нежелание принимать решения на принципах разумных политических компромиссов СТАВИТ КРЕСТ на достижении гражданского мира и процветания в Украине. По всей видимости, ПРОДОЛЖЕНИЕ ВО,ЙНЫ является основной целью наших св/инопа/триотов.
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