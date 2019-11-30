"Украина себя разорвет": телеведущий-предатель оскандалился сепаратистским заявлением

Украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

Слова телеведущего цитирует радио "Комсомольская правда", так Кот считает, что российский политик говорит "по-доброму, по-братски: "Ребята, уймитесь". Он заявил, что Иосиф Сталин так же говорил Никите Хрущеву: "Уймись, дурак".

Юрий Кот "Украина.ру"

Далее телеведущий высказал абсолютно сепаратистское заявление, мол Украина может "сама себя разорвать", после чего территории страны будут "дрейфовать" в сторону России, Польши, Венгрии и Румынии.

Отметим, что сегодня утром Володин разразился угрозами о распаде Украины, говоря, что национализм, притеснение малых народов, которые якобы есть в Украине, может привести к выходу из ее состава ряда областей.

В частности, россиянин убежден, что в Украине якобы нарушаются права русских, поляков и венгров, особенно что касается вступления в силу ненавистного в России закона об украинском языке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 80 лет тому назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию и если бы фины не выстояли, то их страна выглядела бы так же, как город Выборг сейчас.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.