Взяла в руки "бомбу": в Москве экстренно сел самолет из Крыма

В российском аэропорту Домодедово экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву.

Как сообщает Телегерам-канал Baza, на борту авиалайнера находится 195 человек.

По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и весь самолет. Женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба.

Самолет авиакомпании S7

Телеграм-канал Mash сообщает, что "террористкой" оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.

Отмечается, что посадка прошла в штанном режисе. Сейчас на борту работают сотрудники правоохранительных органов. Сам авиалайнер отбуксировали на стоянку.

Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров.

ЧП с самолетом в Домодедово

Как сообщал OBOZREVATEL, в России самолет SSJ-100 совершил посадку на недостроенную взлётную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово".

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