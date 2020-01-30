Взяла в руки "бомбу": в Москве экстренно сел самолет из Крыма

В российском аэропорту Домодедово экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву.
Как сообщает Телегерам-канал Baza, на борту авиалайнера находится 195 человек.
По предварительным данным, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и весь самолет. Женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба.
Самолет авиакомпании S7
Телеграм-канал Mash сообщает, что "террористкой" оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.
Отмечается, что посадка прошла в штанном режисе. Сейчас на борту работают сотрудники правоохранительных органов. Сам авиалайнер отбуксировали на стоянку.
Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров.
ЧП с самолетом в Домодедово
Как сообщал OBOZREVATEL, в России самолет SSJ-100 совершил посадку на недостроенную взлётную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово".
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