Главная Новости
4 июня • обновлено в 23:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Убивал "до победного" и записывал в дневник: в России парень жестоко расправился с матерью из-за учебы

1.9т
Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) 19-летний парень жестоко убил мать, поминутно записывая свои действия в дневник.

Как сообщает "Регион online", разногласия с матерью у студента начались из-за учебы – женщина заставляла сына ходить на занятия и предупреждала, что в противном случае он попадет в армию.

Как пишет издание, 29 мая парень дождался пока мать уснет и начал ее душить. Когда женщина начала сопротивляться, сын ударил ее ножом. Тело он перенес в кладовку и ушел.

Убивал "до победного" и записывал в дневник: в России парень жестоко расправился с матерью из-за учебы

Близкие забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. 1 июня его задержали в соседнем доме.

Позже выяснилось, что процесс убийства парень записывал в дневник поминутно, а перед тем, как напасть "гуглил" "Сколько нужно сжимать шею, чтобы человека задушить насмерть?".

Следственным органам он пояснил, что мать его обзывала словами "трус" и "слабак", а убивал он ее "до победного", пока она не перестала подавать признаки жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге 12-летний мальчик зверски расправился с собственной матерью. Он поливал ее кипятком из чайника и вырезал ей части тела одним из острых предметов – на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 411.

    Вылечились: 11 042. Умерли: 747.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги