Убивал "до победного" и записывал в дневник: в России парень жестоко расправился с матерью из-за учебы

В Санкт-Петербурге (Россия) 19-летний парень жестоко убил мать, поминутно записывая свои действия в дневник.

Как сообщает "Регион online", разногласия с матерью у студента начались из-за учебы – женщина заставляла сына ходить на занятия и предупреждала, что в противном случае он попадет в армию.

Как пишет издание, 29 мая парень дождался пока мать уснет и начал ее душить. Когда женщина начала сопротивляться, сын ударил ее ножом. Тело он перенес в кладовку и ушел.

Близкие забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. 1 июня его задержали в соседнем доме.

Позже выяснилось, что процесс убийства парень записывал в дневник поминутно, а перед тем, как напасть "гуглил" "Сколько нужно сжимать шею, чтобы человека задушить насмерть?".

Следственным органам он пояснил, что мать его обзывала словами "трус" и "слабак", а убивал он ее "до победного", пока она не перестала подавать признаки жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге 12-летний мальчик зверски расправился с собственной матерью. Он поливал ее кипятком из чайника и вырезал ей части тела одним из острых предметов – на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

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