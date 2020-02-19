"У нас ствол, вам конец!" В центре Москвы толпа чуть не разорвала блогера из-за цвета волос

В центре Москвы (Россия) на блогера и музыканта Василия Усанова напали и угрожали оружием из-за его розового цвета волос.

Происшествие случилось на территории ресторана в торговом центре, куда молодой человек зашел вместе с друзьями. Об этом Усанов рассказал на своей странице в Instagram.

По словам пострадашего, к их столику подошла компания из пяти незнакомых молодых людей. Они стали оскорблять, толкаться и угрожать расправой.

Василий Усанов instagram.com/vasyauno

"Мы получили тонну угроз, было дико неприятно. В какой-то момент я услышал: "У нас ствол, вам конец"" – прокомментировал нападение блогер изданию mk.ru.

Усанов отметил, что охрана не пыталась вмешаться в конфликт и при этом обращалась к злоумышленникам по именам. Позже их все-таки вывели из помещения.

Василий Усанов instagram.com/vasyauno

"Очень стремно, что кто-то может подойти и начать что-то выяснять просто из-за того, что им не понравилось, как ты выглядишь", – отметил пострадавший.

После происшествия парень написал заявление в полицию об угрозах жизни и здоровью.

Василий Усанов instagram.com/vasyauno

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Красноярске (Россия) бабушка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок", потому что он отказывался слушать женщину.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.