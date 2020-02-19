"У нас ствол, вам конец!" В центре Москвы толпа чуть не разорвала блогера из-за цвета волос

В центре Москвы (Россия) на блогера и музыканта Василия Усанова напали и угрожали оружием из-за его розового цвета волос.
Происшествие случилось на территории ресторана в торговом центре, куда молодой человек зашел вместе с друзьями. Об этом Усанов рассказал на своей странице в Instagram.
По словам пострадашего, к их столику подошла компания из пяти незнакомых молодых людей. Они стали оскорблять, толкаться и угрожать расправой.
Василий Усанов
instagram.com/vasyauno
"Мы получили тонну угроз, было дико неприятно. В какой-то момент я услышал: "У нас ствол, вам конец"" – прокомментировал нападение блогер изданию mk.ru.
Усанов отметил, что охрана не пыталась вмешаться в конфликт и при этом обращалась к злоумышленникам по именам. Позже их все-таки вывели из помещения.
Василий Усанов
instagram.com/vasyauno
"Очень стремно, что кто-то может подойти и начать что-то выяснять просто из-за того, что им не понравилось, как ты выглядишь", – отметил пострадавший.
После происшествия парень написал заявление в полицию об угрозах жизни и здоровью.
Василий Усанов
instagram.com/vasyauno
ВЧЕРА НА МЕНЯ БЫЛО СОВЕРШЕННО ПОКУШЕНИЕ‼️ Продолжение в карусели! Я в полнейшем шоке и не понимаю как такое может произойти в центре Москвы в 2020 году. Начнём историю: вчера, в прекрасное воскресенье, я встретился со своей подружкой @mash_milash , которая очень грустила из-за того что ее травят в Инстаграмм, блокируют ее посты, пишут гадости в Директ, взрослые мужики. Маше, которая просто ангел и которая изначально человек, а тем более девочка.❤️ я решил с ней встретится и поддержать. Целый день мы обсуждали буллинг и хэйт в интернете и что это глобальная проблема, о которой почти не говорят. Мы гуляли вчетвером и решили зайти в прекрасное место, где я в далёком 2016 году бывал часто. Это был "Фудмаркет 21" на новом Арбате. @foodmarket_21
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