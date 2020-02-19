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19 февраля • обновлено в 21:34
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"У нас ствол, вам конец!" В центре Москвы толпа чуть не разорвала блогера из-за цвета волос

6.4т
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В центре Москвы (Россия) на блогера и музыканта Василия Усанова напали и угрожали оружием из-за его розового цвета волос.

Происшествие случилось на территории ресторана в торговом центре, куда молодой человек зашел вместе с друзьями. Об этом Усанов рассказал на своей странице в Instagram.

По словам пострадашего, к их столику подошла компания из пяти незнакомых молодых людей. Они стали оскорблять, толкаться и угрожать расправой.

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Василий Усанов

Василий Усанов

instagram.com/vasyauno

"Мы получили тонну угроз, было дико неприятно. В какой-то момент я услышал: "У нас ствол, вам конец"" – прокомментировал нападение блогер изданию mk.ru.

Усанов отметил, что охрана не пыталась вмешаться в конфликт и при этом обращалась к злоумышленникам по именам. Позже их все-таки вывели из помещения.

Василий Усанов

Василий Усанов

instagram.com/vasyauno

"Очень стремно, что кто-то может подойти и начать что-то выяснять просто из-за того, что им не понравилось, как ты выглядишь", – отметил пострадавший.

После происшествия парень написал заявление в полицию об угрозах жизни и здоровью.

Василий Усанов

Василий Усанов

instagram.com/vasyauno

ВЧЕРА НА МЕНЯ БЫЛО СОВЕРШЕННО ПОКУШЕНИЕ‼️ Продолжение в карусели! Я в полнейшем шоке и не понимаю как такое может произойти в центре Москвы в 2020 году. Начнём историю: вчера, в прекрасное воскресенье, я встретился со своей подружкой @mash_milash , которая очень грустила из-за того что ее травят в Инстаграмм, блокируют ее посты, пишут гадости в Директ, взрослые мужики. Маше, которая просто ангел и которая изначально человек, а тем более девочка.❤️ я решил с ней встретится и поддержать. Целый день мы обсуждали буллинг и хэйт в интернете и что это глобальная проблема, о которой почти не говорят. Мы гуляли вчетвером и решили зайти в прекрасное место, где я в далёком 2016 году бывал часто. Это был "Фудмаркет 21" на новом Арбате. @foodmarket_21

Публикация от Vasiliy Usanov💥 (@vasyauno)

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Красноярске (Россия) бабушка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок", потому что он отказывался слушать женщину.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Москва
Теги
блогер нападение
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да-а, московия как была татаро-монгольской так и осталась, ну куда этих чё.ртей в Европу или другие страны выпускать...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что удивительного??он же явный гей никакой гетеро не покрасит себе голову в розовый цвет))))))а роция мусульманская страна ,думаю своей смертью он не умрет с таким цветом волос))))))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кто этот широко известный вна Украине долбо...б?
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