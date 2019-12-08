"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина

В России встревожились из-за загадочной смерти заместителя командира российского Президентского полка Романа Лотвина, которую проигнорировали СМИ.

По предварительным данным, военный совершил самоубийство из-за проблем на работе. Однако россияне выдвинули в сети новые версии гибели мужчины.

Пользователи предположили, что Лотвина, тело которого нашли в квартире, могли убить. Как аргумент привели то, что топовые издания сделали вид, что ничего не произошло, и не сообщали о трагедии.

В России паника из-за смерти замкомандира полка Путина Российская газета

"Охрана Путина самовыпиливается", "Тревожно что-то в нашем отечестве", "Что-то неладное творится", "Замочили, перегрызлись словно крысы в бочке", "Кто то сделал предложение, от которого он отказался", "Не туда нос сунул, видимо", – написали россияне в Twitter.

В Москве погиб замкомандира Президентского полка ФСО Роман Лотвин. Он совершил самоубийство.



По словам жены, последнее время Лотвин готовился к атестации на работе и часто не спал.



Предсмертной записки он не оставил. pic.twitter.com/mpgM4xywha — baza (@bazabazon) December 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Лотвина нашли мертвым 7 декабря. Военному было 47 лет.

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