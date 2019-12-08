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9 декабря • обновлено в 01:06
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"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина

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В России встревожились из-за загадочной смерти заместителя командира российского Президентского полка Романа Лотвина, которую проигнорировали СМИ.

По предварительным данным, военный совершил самоубийство из-за проблем на работе. Однако россияне выдвинули в сети новые версии гибели мужчины.

Пользователи предположили, что Лотвина, тело которого нашли в квартире, могли убить. Как аргумент привели то, что топовые издания сделали вид, что ничего не произошло, и не сообщали о трагедии.

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В России паника из-за смерти замкомандира полка Путина

В России паника из-за смерти замкомандира полка Путина

Российская газета

"Охрана Путина самовыпиливается", "Тревожно что-то в нашем отечестве", "Что-то неладное творится", "Замочили, перегрызлись словно крысы в бочке", "Кто то сделал предложение, от которого он отказался", "Не туда нос сунул, видимо", – написали россияне в Twitter.

"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина
"Тревожно что-то!" Россияне запаниковали из-за подозрительной смерти замкомандира полка Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Лотвина нашли мертвым 7 декабря. Военному было 47 лет.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
Новости России
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