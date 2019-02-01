Почему и когда Путин стал таким агрессивным? Вначале своего президентства он дружил с Западом, не воевал. Почему вдруг все изменилось

Сначала Путин изо всех сил пытался интегрироваться с Западом. Хотел добиться как максимум вступления в ЕС, как сейчас Украина добивается, или же как минимум получить безвизовый въезд. Он хотел вступить в НАТО или как минимум стать партнером НАТО, построить с ними совместную систему ПВО. Ничего этого Запад ему не позволил, и ничего нового он в свой адрес не услышал. Были бесконечные переговоры и все новые и новые условия.

Я, например, хорошо знаком с ситуацией по безвизу. ЕС выдвинул 10 пунктов и когда все они были выполнены, ЕС взял тайм-аут и выдвинул еще 20. Потом прислал эмиссаров, проверил, признал, что все выполнено и выдвинул еще 40 пунктов. Тогда терпение у Кремля лопнуло.

Было ясно, что Европа не хочет принимать Россию ни в каком виде в свои структуры, и Путин решил, что это заговор. После этого он выступил со своей знаменитой мюнхенской речью, где обозначил совершенно другой курс и начал постепенно его усиливать. И уже через полтора года началась война в Грузии…

Владимир Путин

А к 2014 году, к сожалению, получилось то, что получилось. Да, в 2008 году была грузинская война, якобы формально спровоцированная Саакашвили (это даже в ОБСЕ признали). Этот эпизод обычно в стороне держат, хотя, кто там был прав, кто виноват – я не знаю. Но тогда эту войну очень быстро удалось остановить, и она не привела к таким разрушительным последствиям, как сейчас на Донбассе.

Теперь через 11 лет после мюнхенской речи, мы находимся там, где находимся. Кто виноват, что Путин стал агрессивным? Ну, наверное, на 90% он сам. Но какую-то часть вины можно возложить и на европейскую бюрократию, которая водила его за нос. Думаю, что европейские чиновники сейчас очень сильно жалеют, что не интегрировали Россию, когда она этого хотела.

Сейчас Россия находилась бы под юрисдикцией наднациональных институтов. Скажем, к приговорам ЕСПЧ относились бы иначе, чем сейчас и к юрисдикции из Брюсселя…

Я думаю, что в целом ситуация с правами человека в России была бы другой: при наличии наднационального суда и наднациональных регуляторов и российские суды и регуляторы вели бы себя намного разумнее и объективнее. Но Европа побоялась интегрировать Россию. Думали, это будет тот кит, которого она просто не проглотит, и кончилось тем, чем кончилось.

То же самое можно сказать и про НАТО. Будь Россия ее членом, вряд ли были бы возможны те путинские военные авантюры, которые мы теперь наблюдаем повсюду: от Украины до Сирии…

Впрочем, возможно, Россия действительно Западу не по зубам… Однако теперь этого уже не узнать. У Европы был исторический challenge: расшириться до Тихого океана. Интегрировать в себя огромную ресурсную базу и территорию с не самым плохим народом… Стать, наконец, самодостаточной. То, что веками она пыталась сделать силой оружия, весь этот "Drang nach Ost" сам стучался в ее двери. Но она не открыла. Когда в следующий раз откроется такое окно возможностей и откроется ли вообще – неизвестно…

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