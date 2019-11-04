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4 ноября • обновлено в 17:50
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"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"

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Нелегитимный депутат Государственной думы РФ и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская в понедельник, 4 ноября, поздравила россиян с Днем народного единства и нарвалась на волну критики.

Соответствующий пост она разместила на странице в Inatagram. "Мы – самый большой разделённый народ на планете, который непростая история нашей страны разбросала по разным уголкам Земли", – написала Поклонская.

Она призвала построить "прекрасную страну, в которой хотелось бы жить всем русским, волею судьбы оказавшимся в разных уголках планеты".

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Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"

Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"

burckina-new.livejournal.com

Пользователи не оценили посыл крымской "Няши". "Вот именно, в России будущего, а не в сегодняшней путинской помойке", "В России много завоеванных и оккупированных народов Сибири и Кавказа, на их территории русским быть стыдно, стыдно быть оккупантом", "Отсюда все бегут, вы не задумывались, почему?" – ответили в комментариях.

"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"
"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"
"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"
"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"
"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"
"Стыдно быть оккупантом!" Поклонскую раскритиковали за слова о "прекрасной России"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская вспомнила, что она является украинкой, и разозлила россиян фото в вышиванке.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Тег
Новости России
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