Отравление Алексея Навального и информационный шлейф от этого события стали ещё одним симптомом того глубокого системного кризиса, в который погружается российская автократия. То, что все автократии сталкиваются с такими кризисами не секрет для политологов XXI в., в отличие от XVIII и XIX веков, и в Кремле загодя ищут не только способы как его избежать, но и прорабатывают варианты жизни после кризиса и во время него.

Но не следует смотреть свысока на людей и науку прошлого. Французскому королю Луи XVI советник прямо ответил, что это не бунт, а революция. Притом, что со времени "славной революции" в Англии, введшей в употребление слово "революция", прошло больше ста лет и ничего такого в Европе за это время более не случалось. За эти сто лет также никто из учёных мужей не создал универсальной теории революций, академии не проводили конференции о её перспективах, и "славная революция" выглядела вроде как единичной случайностью в истории одних англичан, и без неё имевших репутацию людей чудаковатых.

Сто лет в Европе никто публично и массово этой темой не озадачивался. Знаменитые французские просветители писали всё что угодно от стихов и политических эпиграмм до энциклопедии, но не трактаты и листовки с призывами свергнуть короля и учредить республику. Теория борьбы классов в научном формате тоже появилась после Великой Французской революции, а не до неё. Притом, что идея об экономических классах и конфликтах их интересов бытовала в Европе уже не одну сотню лет, а один австрийский рыцарь-философ за 500 лет до "отца" анархизма Прудона писал о том, что любая крупная собственность – это кража.

История свидетельствует, – настоящие революции, а не их симулякры, вроде Великого Октябрьского переворота, тоже по-своему любят тишину. Можно даже сказать, чем тише, тем ближе к революции и мощнее будет её первая волна. Если революционную волну в 2013 г. в Украине ещё можно было прорицать с какой-то погрешностью, опираясь на опыт 2004 г., то начало революции в тишайшей Беларуси не предсказывал вроде никто. Более того, Лукашенко по совету политологов перенес выборы с осени на начало августа, чтобы ничего такого не произошло. Но произошло, и теперь Лукашенко объясняют, подобно Луи XVI, что это не бунт, а революция.

Белорусская автократия вошла в активную фазу своего системного кризиса раньше, чем российская, хотя можно было ожидать, что всё будет наоборот. Москва долго сохраняла за собой по инерции на экс-советском пространстве репутацию генератора новых идей и "песен", но события в Беларуси уничтожают это заблуждение на наших глазах. Крах этой репутации Москвы начался ещё осенью 2004 г. с первой революционной волны в Киеве и сейчас её окончательно хоронит Беларусь. Пережиток советского имперского менталитета – в Москве всё лучшее и передовое, а в провинциях всё второго и третьего сорта, уходит в прошлое безвозвратно и слово "Москва" стало синонимом социального консерватизма и отсталости. Больше десяти лет как политическую моду уже задаёт не Москва, а её экс-советские провинции от стран Балтии до Казахстана, где Назарбаев добровольным уходом из власти запустил процессы социальной модернизации.

Самая мягкая реакция на этот процесс Москвы, – кручение пальцем у виска по поводу второй волны революции в Киргизстане в 2010 г. и ироничная фраза: "Киргизия станет парламентской республикой?! Какая смешная глупость. Средняя Азия и демократия – это нонсенс". Но с тех пор Москва всё агрессивней демонстрирует, что нонсенс – это не Средняя Азия, а Россия.

Россия после начала революции в Беларуси действительно оказалась в окружении и одиночестве. В окружении стран, где с разной скоростью идут различные революционные процессы социальной модернизации.

Нельзя сказать, что в Кремле этого не предусматривали. Всех российских императоров, начиная с Александра I и заканчивая Николаем II, тоже предупреждали, что им следует готовиться к революции. Предупреждали учёные люди, а не только монахи-отшельники из глубинок империи. Императоры на предупреждения реагировали в самом широком спектре: от "закручивания гаек" до утверждения доктрины об особом историческом пути России. По возможности они также пытались использовать революционные процессы в других странах в интересах имперской экспансии, подобно тому, Кремль сейчас делает это в Беларуси и в Украине.

Сейчас в Кремле лучше информированы о революциях как процессе, чем во времена Николая II, и поэтому выстраивают более сложные комбинации, чем его правительство. Но главное отличие, в Кремле согласны с тем, что революция в РФ произойдёт, и ничего с этим поделать нельзя, поэтому надо готовиться к жизни после неё и лучше возглавить её.

Отсюда и три стратегии. Первая, – подавить и не допустить, или хотя бы притормозить. Вторая, – организовать и возглавить. Третья, – отменить революцию мировой войной. Но поскольку первая не слишком перспективна, а ведомство Лаврова безнадёжно запуталось в собственных интригах по организации мировой войны, то в Кремле всё больше отдают предпочтение третьей и её глашатаю профессору Валерию Соловью. В перспективе его "утренний соловей" должен, таки заставить заткнуться "вечернего соловья" Владимира Соловьёва, как не соответствующего изменившимся обстоятельствам.

Отравление Навального важный, если не ключевой элемент, по реализации третьей стратегии. Об этом отравлении есть три мнения – оно было настоящим, постановочным и оно результат борьбы между "фэсбэшниками" и "грушниками" по продвижению своего человека в лидеры революции и будущей "прекрасной России".

Версия первая – Навального отравили по приказу Путина, чтобы убить, выглядит самой неубедительной. Если бы хотели убить, то самолёт с Навальным не делал бы экстренную посадку, он не вылетел бы без проволочек лечиться в Германию и его сотрудники тоже туда бы не вылетели вместе с бутылкой воды "Святой источник" из гостиничного номера и следами от "Новичка" на ней, оставленными им. Если бы хотели, то Навальный сейчас лежал бы в могиле с диагнозом вроде смерть от сердечного приступа, а не в немецком люксовом госпитале "Шарите". Поскольку Навальный даёт интервью из "Шарите", то очевидно, – не хотели.

Две другие версии гораздо убедительней. В частности, по мнению Александра Коваленко ("Злой одессит") "грушники" по-настоящему хотели отравить Навального, но "фэсбэшники" этого не допустили, поскольку он их человек. Версия, что отравление было постановочным, чтобы "сделать биографию" Навальному, поднять его рейтинг поддержки и известности в РФ, а заодно и во всём мире, выглядит в контексте последующих событий наиболее вероятной.

Фото выздоравливающего Навального на лестнице в "Шарите" к вечеру 19 сентября получило 1,5 млн. лайков. Посещение интернет-страничек Навального после отравления резко выросло. Но ещё более показательны и интересны две информационные компании, связанные с этим.

Прежде всего, это выдвижение Навального на Нобелевскую премию мира 2021 г. Об этом 17 сентября сообщил "Дойче велле" профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. По его словам, несколько университетов, занятых изучением России, решили сделать это. Но Ерофеев отказался назвать не только имена этих людей, но и названия университетов. Неуместная и странная конспирация для такого случая. Но если стоит задача не "светить" безоглядно агентуру ФСБ в зарубежной профессорской среде, то всё становится на свои места. Однако, несмотря на всю аморфность сообщения Ерофеева тассовский "старичок" Владимир Познер уже 18 сентября стал размышлять о шансах Навального получить Нобелевскую премию и Лента.ру поместила это.

Другую информкомпанию несколько раньше начал экс-резидент КГБ в США Юрий Швец, сообщив почти по "Злому одесситу", что Навального отравили, чтобы лидерство в оппозиции перешло к профессору Соловью. Главная цель этой информкомпании очевидна – Соловья пытаются поставить в один ряд с Навальным, чтобы сделать более узнаваемым. Недавние уличные опросы в Москве показали: о Навальном слышали все, а о профессоре Соловье никто не знает. Вот Швеца и попросили помочь исправить ситуацию и привлечь внимание к нему.

В общем контексте уместен вопрос, а зачем вообще понадобилось такое никудышное отравление Навального, да ещё и печально знаменитым "Новичком"? Ведь он никакой реальной опасности не представлял. Высказывал от имени общественности порицания Медведеву за домик для уточек или генпрокурору Чайке за якобы создание в Ростовской области банды Цапка по материалам, переданным его Фонду борьбы с коррупцией ФСБ и связанными с ней структурами. Всегда был готов возглавить и завести в "болото" любой протест, и даже не пытался имитировать штурм чего-нибудь как Лимонов. Навальный сегодня самый раскрученный в РФ штатный оппозиционер и даже красно-коричневая оппозиция не обзывает его либералом и не прочь посотрудничать с ним. Убить его – это означает перечеркнуть огромную десятилетнюю работу по созданию образа и структуры. Не логично, если не сводить всё к кремлёвским межбашенным разборкам, которые и так сильно преувеличены.

Но если взглянуть на эту историю в контексте реализации стратегии "организовать и возглавить", то всё в ней получает удовлетворительное объяснение с финальным резюме – из Навального делают международно признанного народного вождя и жертву режима. Нужно это режиму для собственной трансформации и означает, стратегия "организовать и возглавить" начинает набирать обороты. Действительно, зачем ждать, когда за тобой придут какие-нибудь "могильщики буржуазии, если можно совместить в одном флаконе похороны и воскрешение. Тем более, что российские могильщики ленивы, перманентно пьяны и что-нибудь да напутают. Возникает только один побочный вопрос: насколько сознательно спецслужбы и правительство Германии соучаствуют в этом процессе.

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