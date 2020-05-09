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9 мая • обновлено в 18:41
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СССР потерял 27 млн человек во Второй мировой: опубликованы жуткие цифры

2.4т
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Общее расчетное число граждан СССР, погибших во время Второй мировой войны, по большинству исследований составляет 27 млн человек.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, опубликовав главные цифры Советского Союза во Второй мировой.

Названы главные цифры про СССР во Второй мировой

Названы главные цифры про СССР во Второй мировой

Он отметил, что согласно карточкам учета Центрального архива Минобороны РФ в 2007 году, из 34,5 млн призванных в армию СССР погибли и умерли 13,6 млн военнослужащих.

При этом 16-17 млн человек – расчетная цифра ряда современных историков числа погибших и умерших по всем причинам военнослужащих, а также служащих других госструктур, ополченцев, неучтенных мобилизованных, партизан, несовершеннолетних и стариков, принявших участие в боевых действиях (потери погибшими и умершими Германии и ее союзников на Восточном фронте – 5 млн человек).

1,24 миллиона человек – число советских граждан, перешедших на сторону немцев, в том числе 400 тысяч русских и 250 тысяч украинцев (по данным из русскоязычной Википедии).

1,35 млн человек – общее число депортированных в 1941-45 гг. в отдаленные районы народов СССР, обвиненных в сотрудничестве с врагом в полном составе. Депортации подлежали 9 народностей – советские немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, турки-месхетинцы, понтийские греки.

3,1 млн человек – узники лагерей и поселений, прошедшие через ГУЛАГ в 1941-45 гг.

1,1 млн человек – узники ГУЛАГа, освобожденные для участия в войне.

400 тысяч человек – число арестованных и депортированных жителей Западной Украины и Беларуси, которые оккупировал СССР в 1939-41 гг.

100 тысяч человек – число русских "эсэсовцев" в составе 29-й, 30-й, 36-й русских дивизий СС, 15-го казачьего корпуса СС и 1-й русской бригады СС (в составе 14-й дивизии СС служило 30 тысяч украинцев).

Также Бутусов привел следующие цифры:

  • 2 530 663 человек осуждено военными трибуналами к различным видам ответственности;

  • 157 593 человек расстреляно по приговорам трибуналов в годы войны;

  • 427 910 человек направлено в штрафные подразделения искупать вину кровью;

  • 458 генералов и адмиралов погибло;

  • 54 генерала и адмирала были расстреляны своими или умерли в советских тюрьмах;

  • 6 генералов перешли на службу в германский вермахт;

  • 2,57 млн человек – инвалиды войны;

  • 457 тысяч человек – инвалиды, не имевшие одной или нескольких конечностей.

  • 678 тысяч человек – дети, оставшиеся круглыми сиротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в подготовке и развязывании Второй мировой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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война СССР
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
В эти цифры есть вклад нынешнего героя Украины стёпы кошкодава и шLюxeвича.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Больше и на много
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