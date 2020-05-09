СССР потерял 27 млн человек во Второй мировой: опубликованы жуткие цифры

Общее расчетное число граждан СССР, погибших во время Второй мировой войны, по большинству исследований составляет 27 млн человек.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, опубликовав главные цифры Советского Союза во Второй мировой.

Названы главные цифры про СССР во Второй мировой

Он отметил, что согласно карточкам учета Центрального архива Минобороны РФ в 2007 году, из 34,5 млн призванных в армию СССР погибли и умерли 13,6 млн военнослужащих.

При этом 16-17 млн человек – расчетная цифра ряда современных историков числа погибших и умерших по всем причинам военнослужащих, а также служащих других госструктур, ополченцев, неучтенных мобилизованных, партизан, несовершеннолетних и стариков, принявших участие в боевых действиях (потери погибшими и умершими Германии и ее союзников на Восточном фронте – 5 млн человек).

1,24 миллиона человек – число советских граждан, перешедших на сторону немцев, в том числе 400 тысяч русских и 250 тысяч украинцев (по данным из русскоязычной Википедии).

1,35 млн человек – общее число депортированных в 1941-45 гг. в отдаленные районы народов СССР, обвиненных в сотрудничестве с врагом в полном составе. Депортации подлежали 9 народностей – советские немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, турки-месхетинцы, понтийские греки.

3,1 млн человек – узники лагерей и поселений, прошедшие через ГУЛАГ в 1941-45 гг.

1,1 млн человек – узники ГУЛАГа, освобожденные для участия в войне.

400 тысяч человек – число арестованных и депортированных жителей Западной Украины и Беларуси, которые оккупировал СССР в 1939-41 гг.

100 тысяч человек – число русских "эсэсовцев" в составе 29-й, 30-й, 36-й русских дивизий СС, 15-го казачьего корпуса СС и 1-й русской бригады СС (в составе 14-й дивизии СС служило 30 тысяч украинцев).

Также Бутусов привел следующие цифры:

2 530 663 человек осуждено военными трибуналами к различным видам ответственности;

157 593 человек расстреляно по приговорам трибуналов в годы войны;

427 910 человек направлено в штрафные подразделения искупать вину кровью;

458 генералов и адмиралов погибло;

54 генерала и адмирала были расстреляны своими или умерли в советских тюрьмах;

6 генералов перешли на службу в германский вермахт;

2,57 млн человек – инвалиды войны;

457 тысяч человек – инвалиды, не имевшие одной или нескольких конечностей.

678 тысяч человек – дети, оставшиеся круглыми сиротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения СССР в подготовке и развязывании Второй мировой.

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