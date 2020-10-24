Переизберут Дональда Трампа на второй срок или нет – неизвестно, но хотя бы один повод вздохнуть с облегчением Владимиру Путину он дал: судя по всему, удастся продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на один год – до февраля 2022-го, пишет Константин Эггерт для DW.

Наследство Медведева и Обамы

Это соглашение заключили президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев в феврале 2011 года. До избрания Трампа все ожидали его продления. Однако, начиная с 2017 года, его администрация последовательно освобождалась от оков международных договоров, в том числе, по разоружению. При этом республиканцы серьезно увеличили военный бюджет, выделив дополнительные средства на все, что касается ядерных разработок. Они также не отказались от размещения систем противоракетной обороны (ПРО) в странах-союзниках по НАТО в Центральной Европе.

Это Москву давно раздражало. Но если при Обаме американцы вели себя относительно сдержанно, то при Трампе (и особенно когда его советником по национальной безопасности был Джон Болтон) Вашингтон не просто подтвердил свои планы по ПРО, но и обвинил Путина в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Москва возмущенно отрицала, что разрабатывает новые ракеты в обход документа, подписанного еще Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Однако в 2019 году Америка из договора все равно вышла.

После этого СНВ-3 остался последним еще действующим крупным российско-американским соглашением по контролю над ядерными вооружениями. Трамп без особых сантиментов потребовал от Путина пойти на более жесткие меры мониторинга (то есть, по сути, дал понять, что не доверяет Кремлю), ограничить новые разработки и, что самое главное, убедить "стратегического партнера" России Си Цзиньпина подключиться к обновленному договору СНВ. Дескать, китайцы свой ядерный потенциал наращивают, пусть играют по общим правилам. Не согласитесь – выйдем в феврале 2021 года и из этого договора.

Головная боль Путина проходит?

Это добавило головной боли путинскому руководству. Во-первых, убедить товарища Си подписаться под новым соглашением, по крайней мере пока, нет никакой возможности. Китайская позиция известна: "У нас боеголовок во много раз меньше, чем у Москвы или Вашингтона. Мы ни под чем подписываться не будем". Во-вторых, нынешняя Россия, не обладающая даже экономическими и научными возможностями зрелого СССР, не говоря уже о Соединенных Штатах, либо вылетела бы в трубу в соревновании с американцами, либо должна была бы почти официально признать себя проигравшей еще до начала новой гонки вооружений. В-третьих, это был бы мощный удар по престижу Кремля и лично Путина.

Ведь тема ядерного разоружения всегда была эксклюзивной темой разговора исторических сверхдержав. Более того, для России и США она всегда играла роль палочки-выручалочки. Что бы ни происходило в мире и в двусторонних отношениях, беседовать о ракетах и боеголовках можно было всегда – и этим не только держать открытыми хоть какие-то каналы связи, но и напоминать всему миру: здесь Россия действительно играет в высшей лиге. Выйди Америка из СНВ-3 в наступающем феврале – и говорить было бы больше не о чем и не с кем.

Эта опасность "потерять лицо" для Кремля временно миновала. США согласились продлить договор на один год на условиях замораживания числа боеголовок на уровне 1550 и подготовки нового многостороннего (то есть, китайских коммунистов станут опять агитировать войти в клуб, чтобы хоть как-то держать их под контролем).

Эмиссары Вашингтона и Москвы, Маршалл Биллингсли и Сергей Рябков, могут буквально в две недели завершить переговоры. Это позволит Трампу прямо накануне президентских выборов 3 ноября говорить о еще одной дипломатической победе – после нормализации отношений между Израилем и двумя государствами Персидского залива – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, плюс, возможно, в ближайшие дни и Суданом.

Разумеется, внешняя политика обычно играет второстепенную роль в президентской кампании, а дела у Трампа идут не очень. Но для части сторонников президента его образ решительного противника военных действий за рубежом и миротворца действительно привлекателен. Если Трампа переизберут на второй срок, то Путин может рассчитывать на скорую встречу с ним. Если же президентом станет Джо Байден, то у Кремля появляется повод практически немедленно начать диалог с новым хозяином Овального кабинета.

Это первый политический успех Путина за долгое время. Случай тем более редкий, потому что договоренность с Вашингтоном не только спасет российское начальство от массы проблем, но и вдобавок просто выгодна России и миру, вне зависимости от политического режима в Москве. От таких событий в последние 20 лет все практически отвыкли.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.