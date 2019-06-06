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Сотрет с лица Земли: России предсказали страшную катастрофу

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На Камчатке (Россия) пробудился мощный вулкан Удина, который грозит стране катастрофическими последствиями, сравнимыми с уничтожением Помпеи после извержения Везувия.

Об этом пишет Rzeczpospolita. Отмечается, что в феврале 2019 года там зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.

Упомянутый вулканический массив Удина расположен в центральной части Камчатки. Его образуют два стратовулкана: Большая Удина (2920 метров высотой) и Малая Удина (1945 метров).

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Вулкан Большая Удина

Вулкан Большая Удина

nat-geo.ru

Вулкан Большая Удина

Вулкан Большая Удина

nat-geo.ru

При этом, первый из них считался потухшим, однако сейсмологи заметили увеличение его активности, что свидетельствует о скором извержении.

Предварительные замеры провела международная команда исследователей. По их данным, за последние 2 месяца на глубине 5 километров наблюдалось около 555 сейсмологических явлений.

"Извержение Удины может быть катастрофическим", – оценил ситуацию ученый Иван Кулаков. По его словам, если вулкан все же вернется в активную фазу, в России повторится трагедия, которая настигла итальянский город Помпеи в 79 году до нашей эры.

Вулкан (иллюстрация)

Вулкан (иллюстрация)

top-voprosov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии проснулся крупнейший вулкан Европы Этна.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
вулканНовости России
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леня зе
леня зе
смешные пшеки.дождь предсказать не могут.
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