Как Путин и Медведев попали в Кремль: всплыла история Анатолия Собчака

19 февраля 2000 года, ровно 20 лет назад, скончался Анатолий Собчак – единственный мэр Санкт-Петербурга. Именно он был человеком, который привел в политику Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Как и почему умер Анатолий Собчак и что связывало его с кремлевскими лидерами – в материале OBOZREVATEL.

Анатолий Собчак

Кто такой Анатолий Собчак

Анатолий Собчак родился в Советском Союзе, в Чите, 10 августа 1937 года. Сражался во Второй Мировой войне, позднее учился и преподавал в Ленинградском государственном университете.

Он начал свою политическую карьеру в 1988 году, спустя год был избран народным депутатом СССР. После развала Советского Союза вышел из коммунистической партии. Победил на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1991 году и занимал этот пост до 1996 года.

У Анатолия Собчака осталось две дочери: старшая, Мария и младшая, Ксения Собчак - российский оппозиционный политик, актриса и телеведущая.

Анатолий Собчак и его дочь Ксения

Анатолий Собчак и Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин обязан своей успешной карьерой и сегодняшним постом Анатолию Собчаку. В 1990 году подполковник КГБ Путин при непонятных обстоятельствах был принят в команду председателя Ленсовета, а позднее мэра Петербурга Собчака и возглавил комитет по внешним связям мэрии. А уже в 1997 году он помог своему покровителю, когда тот решил временно скрыться за границей от возможного ареста по обвинению в коррупции.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и его заместитель Владимир Путин

При этом ряд СМИ еще в 90 годы предполагал, что Собчак был осведомителем КГБ, а Путин появился в его команде исключительно в качестве куратора от госбезопасности. Сам Путин неоднократно называл Собчака своим учителем. Он участвовал в предвыборной кампании Собчака в мэры в 1991 году, а в 1996 возглавил его предвыборный штаб.

Когда Анатолий Собчак занял пост мэра Санкт-Петербурга, Путин стал его заместителем, возглавив комитет по внешним связям. В 2000 году он, в свою очередь, сделал Собчака своим доверенным лицом кандидата в президенты РФ.

В 1992 году Владимир Путин с подельниками провернул мошенническую схему, которая позволила им обокрасть городские склады на сумму в 100 миллионов долларов. Анатолий Собчак же защищал Путина, когда городской совет потребовал его увольнения и возбуждения уголовного дела по подозрению в коррупции и мошенничестве.

Анатолий Собчак и Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев участвовал в предвыборной кампании Анатолия Собчака еще в советские времена, когда тот баллотировался в народные депутаты СССР. Медведев был одним из его доверенных лиц, он занимался расклеиванием рекламных материалов и агитацией за Собчака.

Анатолий Собчак и Дмитрий Медведев (справа) на совещании

В 2020 году Дмитрий Медведев сам публично признал, что в политику он пришел благодаря Анатолию Собчаку. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором назвал Собчака старшим товарищем и учителем. "Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику", - заявил российский экс-премьер.

Смерть Анатолия Собчака

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года, во время командировки в город Светлогорск, в номере гостиницы. Вскоре после его смерти начали распространяться слухи о том, что политик был отравлен, или же злоупотреблял алкоголем, от передозировки которого и погиб.

Одно из последних фото Анатолия Собчака - 18 февраля 2000 года

Для того, чтобы прекратить такие споры, российская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Убийство" и провела судмедэкспертизу тела Собчака. Официальный результат гласил: "ишемическая болезнь сердца, алкоголя в крови не обнаружено".

Людмила и Ксения Собчак у памятника Собчаку в годовщину его смерти

Тем не менее многие до сих пор сомневаются в том, что Анатолий Собчак умер из-за болезни. Возможной причиной убийства Собчака называют передел сфер влияния в криминалитете.

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