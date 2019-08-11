"Сил уже нет. Помогите!" Россияне задыхаются от пожаров в Сибири: в сети истерика

Мгла от масштабных лесных пожаров на востоке России дошла до Эвинского района.

Местные жители активно публикуют в социальных сетях соответствующие фото, сделанные преимущественно в период с 8 по 10 августа. На фото видно, как затянуло дымом поселок Байкин, из-за чего люди вынуждены носить защитные маски.

Люди жалуются на головные боли и невыносимый запах, а также призывают власть решить проблему.

"Опять все плохо. От дыма болит голова и дерет горло. На этом цензурные слова закончились", - написала в Instagram Алина Власова.

"Когда это все закончится уже? Сил нет уже никаких. В офисе работать невозможно, пахнет гарью. На улице еще хуже. Голова болит и тошнота от этого дыма. Помогите хоть кто-нибудь. Люди в масках ходят. Что будет дальше?" - пишет Ольга Абдулахимова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жуткий пожар в Сибири показали из космоса. При этом в NASA заявили, что дым от масштабных лесных пожаров достиг побережья Аляски и части западного побережья Канады.

В конце июля пожары охватили 3 миллиона гектаров тайги. Еще в первую их неделю спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний. В частности, пожары бушуют в Иркутской области (700 тысяч га), Красноярском крае (более 1 миллиона га) и Якутии (1,2 миллиона га).

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