Русский либерал обязательно где-нибудь закончится. Гарантированно. На Крыму ли, на кокошнике ли. На Томосе ли. Празднуете отделение от империи и очередную степень свободы? Ха-ха, да вы просто украинские д*лб*ебы. Томос ваш - просто поржать, как вас развели. В итоге в какой-то момент русский либерал обязательно свалится на ту сторону баррикады от имперства и шовинизма. Гарантированно.

И еще русскому либералу почему-то очень важно сказать, что украинцы - такие же, как русские. Нас попы веками в задницу дерут - и вас тоже, украинцы, это вы просто ничего не понимаете! Это вы думаете, что произошло историческое событие, а на самом деле вас просто на бабки кинули - и вы такое же лошье, как и мы! Сейчас я вам, неумытым, всё объясню...

Да не надо уже ничего объяснять.

Ну, что ж. Еще минус один.

Последние годы я только и смотрю, как один за одним отваливаются те, кто когда-то был твоим.

Но что-то уже даже и не жаль.

Так. Констатация факта.

Доброе утро.

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