Россиянин сломал девушке ребра из-за невкусного ужина

Житель Воронежской области (Россия) жестоко избил гражданскую супругу и сломал ей ребра.

По данным издания "Регион Online" со ссылкой на региональной управление МВД, причиной такого обращения стала "невкусная" еда, которую приготовила женщина.

53-летний мужчина в прошлом имел судимость за убийство, избиение человека и хранение боеприпасов. В сентябре прошлого года 42-летняя местная жительница приготовила сожителю ужин, однако тот ему пришелся не по вкусу.

112 Украина

В итоге уголовник начал избивать женщину руками, ногами, кожаным ремнем и деревянным подлокотником от дивана. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Если бы пострадавшую вовремя не госпитализировали, она могла задохнуться.

"Стражи порядка оперативно задержали рецидивиста, своей вины в случившемся тот отрицать не стал. Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы, свое наказание он будет отбывать в колонии общего режима", – сообщили в МВД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в городе Прокопьевск в Кемеровской области мужчина принял наркотики и отпилил свою ногу ножовкой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.