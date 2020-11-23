Россиянин прожил 53 года с монетой в носу

В одной из Московских клиник провели операцию по извлечению монеты из носоглотки 59-летнего пациента.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы. Мужчина пожаловался на полное отсутствие носового дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев.

Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки.

Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве – примерно в шестилетнем возрасте – играя, засунул однокопеечную монету в нос. Строгой маме сказать об этом побоялся, а потом и вовсе забыл.

"За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии", – рассказала врач-оториноларинголог больницы им. М.П. Кончаловского Татьяна Михайлова.

Медики успешно провели эндоскопическую операцию, которая заняла полтора часа. Пациенту выполнили коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа. На третий день мужчину уже выписали.

"В пятницу мы его прооперировали, а в понедельник уже выписали. Пациент видимо настолько устал от давних проблем с дыханием, что, не смотря на наши рекомендации, поторопился удалить тампоны из носовых ходов. А ведь их необходимо сохранять после вмешательства в течение двух суток. Мамы строгой на него нет", – сказала врач Елена Непряхина.

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