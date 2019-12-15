Боятся даже слова: в России разгорелся музыкальный скандал из-за "протестов". Видео

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" заглушили слово "протесты" в песне группы "Куртки Кобейна" (проекта "Би-2") на музыкальной премии "Виктория".

Композицию исполнили музыканты "Би-2", а также певцы Леонид Агутин и Manizha. Соответствующее видео появилось на странице группы в Twitter (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В оригинале текст звучит так: "Если чуть светлей проспекты, и нежней протесты юношей в пуловерах". Однако на видео отчетливо слышно лишь начало слова "протесты".

В песне "Куртки Кобейна" вырезали слово "протесты" Коллаж

В то же время представители канала заявили "РИА Новости", что получили телеверсию музпремии от ее организаторов.

"Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно", – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь топ-пропагандист РФ Дмитрий Киселев заявил, что никогда не слышал о запрете слова "протест" на телеканале "Россия 1" и сам неоднократно его употреблял в эфире.

Организаторы концерта музыкальной премии "Виктория" в Кремлевском дворце не смогли прокомментировать ситуацию, заявив, что "не отвечают за эфир".

"Куртки Кобейна" VGTRK

"Скоро в ГУЛАГе за слова "протест", "бунт", "революция" на россиян уголовные дела начнут заводить", – высказался о ситуации блогер Vitauskas.

"Как еще в экстремисты не записали", "Испанский стыд", "Как будто на 20 лет назад вернулась", "Слова страшнее пуль", – пишут в комментариях.

Пропагандоны "Россия-1" вырезали слово "протесты" из песни сайд-проекта "Би-2". В оригинале: "Если чуть светлей проспекты. И нежней протесты юношей в пуловерах".

Скоро в ГУЛАГе за слова "протест", "бунт", "революция", на рабсиян уголовные дела начнут заводить. Запомните этот твит pic.twitter.com/hh2vJH5OKx — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 15, 2019

Тут смешное случилось. Из эфира реально вырезали слово "протесты" 🙃

(момент на 01:25)



Поздравляем "Куртки Кобейна" Шуры Би-2 с дебютом на телевидении! 👏🏿https://t.co/XPnfZjmdSJ — Би-2 (@b2band) December 14, 2019

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Как писал OBOZREVATEL:

Недавно телеканал "Россия 1" анонсировал "полноценное интервью" президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский глава заявил, что не давал никакого интервью для российских СМИ, однако ответил на вопрос представителя издания РФ на саммите "нормандской четверки".

"Россия 1" все-таки показала видео так называемого эксклюзивного интервью с президентом. Ролик длился всего около минуты.

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