Российской "Федерации" предрекли трагическую гибель в океане: в чем дело

Экипаж российского космического корабля "Федерация" может погибнуть после приводнения в Тихом океане в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника корпорации "Энергия" Игоря Верховского, причиной ЧП может стать отсутствие в регионе высокоскоростных спасательных судов.

Так, в случае возникновения нештатной ситуации при выведении "Федерации" с Восточного космонавты попадут в акваторию Тихого океана. До прибытия аварийно-спасательных сил на место приводнения пройдет несколько суток, что окажется критичным для экипажа. Для решения этой проблемы может понадобиться создать флот из экранопланов.

Верховской также отметил актуальность изменения системы посадки "Федерации" с парашютной на другую. Для космического корабля предусматривалась реактивная посадка, однако в России подходящих полигонов очень мало.

Разработка корабля "Федерация" началась в 2009 году. В околоземной версии он должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте "Федерация" способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый испытательный полет (в беспилотном режиме) космического корабля запланирован на 2022 год.

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские моряки-подводники погибли в результате ЧП на атомной подлодке. Всего похоронили 14 человек.

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