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Российской "Федерации" предрекли трагическую гибель в океане: в чем дело

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Экипаж российского космического корабля "Федерация" может погибнуть после приводнения в Тихом океане в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника корпорации "Энергия" Игоря Верховского, причиной ЧП может стать отсутствие в регионе высокоскоростных спасательных судов.

Так, в случае возникновения нештатной ситуации при выведении "Федерации" с Восточного космонавты попадут в акваторию Тихого океана. До прибытия аварийно-спасательных сил на место приводнения пройдет несколько суток, что окажется критичным для экипажа. Для решения этой проблемы может понадобиться создать флот из экранопланов.

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Верховской также отметил актуальность изменения системы посадки "Федерации" с парашютной на другую. Для космического корабля предусматривалась реактивная посадка, однако в России подходящих полигонов очень мало.

Разработка корабля "Федерация" началась в 2009 году. В околоземной версии он должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте "Федерация" способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый испытательный полет (в беспилотном режиме) космического корабля запланирован на 2022 год.

Российской "Федерации" предрекли трагическую гибель в океане: в чем дело

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские моряки-подводники погибли в результате ЧП на атомной подлодке. Всего похоронили 14 человек.

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Место
Россия
Тег
космос
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Закон Порядок
Закон Порядок
ничего перенаправят в азовское море-там мелко.та и украинские боевые высокоходные надувные лодки типа маодзунд-99 помогут
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Жаль. Зато украинским космическим кораблям гибель в океане не грозит, их укронавты могут смело бороздить просторы Вселенной, а в случае приводнения украинские скоростные спасательные суда дежурящие во всех уголках Мирового океана незамедлительно придут им на помощь. СУГС, ёпста!
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