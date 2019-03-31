Российский наемник, который приехал на Донбасс убивать украинцев, умер от инфаркта

В России от инфаркта умер наемник Денис Карнаухов (позывной "Лебедь"), который летом 2014 года воевал в Славянске на стороне "Донецкой народной республики" и получил там ранения обеих ног.

О кончине террориста сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook. Он также разместил подтверждающие это скриншоты страниц из запрещенных в Украине социальных сетей (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"#200_бригада пополнилась очередным бойцом Карнаухов "Лебедь" Денис из Славянска, инфаркт в РФ. Все будет Украина и победа за нами!" — эмоционально подписал Штирлиц фото.

Денис Карнаухов (позывной "Лебедь") Facebook Анатолия Штефана (Штирлиц)

"11 марта Денис Карнаухов умер от сердечного приступа (инфаркт миокарда). 5 июля 2014 года в страшном бою он получил тяжелое ранение обеих ног. До своей смерти был инвалидом", — пишут в сети.

Facebook Анатолия Штефана (Штирлиц)

Гражданин России, который приехал на Донбасс убивать украинцев, находился в списке сайта "Миротворец". Как видно с его страниц в соцсетях, Карнаухов родился в российском городе Норильськ, но жил в Славянске. Был женат, у него осталось двое детей. После получения ранений проходил лечение в госпитале Санкт-Петербурга.

Денис Карнаухов (позывной "Лебедь") Facebook Анатолия Штефана (Штирлиц)

Денис Карнаухов (позывной "Лебедь") с женой и дочерью Facebook Анатолия Штефана (Штирлиц)

Денис Карнаухов (позывной "Лебедь") Facebook Анатолия Штефана (Штирлиц)

Денис Карнаухов (позывной "Лебедь") Facebook Анатолия Штефана (Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта на Донбассе был убит российский наемник из Казахстана.

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