"Разбросало по камням": в деле о гибели группы Дятлова рассекретили тайные документы

В России рассекретили два документа, которые проливают свет на расследование гибели туристов на перевале Дятлова 60 лет назад.

Так, речь идет, во-первых, о докладной записке оргбюро Союза спортивных обществ и организаций РСФСР о результатах расследования гибели свердловских туристов, направленной в ЦК 23 марта 1959 года, пишет "МК".

Второй документ — выписка из протокола заседания бюро Свердловского обкома от 10 марта 1959 года, на котором были представлены итоги работы обкомовской "следственной" комиссии.

Группа Дятлова Архивное фото

И в одном, и в другом события описываются достаточно скудно. При этом причина, по которой туристы покинули палатку, по-прежнему не названа.

В записке события роковой ночи описываются следующим образом: "Выход из палатки был крайне поспешным, не допускавшим ни минутного промедления… Причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной смертью. Группа начала отступление вниз по склону организованно, но затем в условиях темноты и метели была разбросана на каменных грядах, люди потеряли связь друг с другом и погибли в буране".

Версия обкома еще более лаконична: "Все участники группы, покинув по каким-то причинам палатку, поставленную на склоне высоты 1079, были раскиданы ураганным ветром, потеряли ориентировку, не сумели вернуться в палатку и погибли от мороза".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный московский адвокат Евгений Черноусов во время одной из экспедиций на перевал Дятлова нашел часть ракеты. Артефакт теперь требуют приобщить к делу о гибели туристов 60 лет назад.

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