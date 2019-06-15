"Расстрелять всех!" Россияне выдвинули жесткий ультиматум Путину. Видеообращение

В России жители Архангельской области и Республики Коми записали совместное видеообращение к главе государства Владимиру Путину.

Местные жители выдвинули четыре требования к президенту России. В съемке приняли участие несколько сотен человек. Ролик выложили в публичный доступ в сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, активисты потребовали:

прекратить строить полигоны по захоронению отходов и заняться уменьшением их образования, начиная с раздельного сбора ТКО;

прекратить запланированное строительство полигона на станции Шиес;

законодательно запретить перемещение бытовых отходов между субъектами РФ без учета мнения населения;

прекратить преследование местных экоактивистов.

Скриншот с видео

Завершается коллективное обращение к президенту дружным скандированием фраз: "Руки прочь от Шиеса!" и "Свободу Ане Шекаловой!" (экоактивистка – Ред.), которой суд уже трижды продлевал административный арест за свою непримиримую позицию.

Пользователи бурно отреагировали на это видеообращение. "Расстрелять всех!", "В дурдоме?! А почему не на коленях?!", "Вся Россия – это большой Урдом!" – иронизируют они в комментариях.

В Урдоме записали требования жителей Архангельской области и Коми к путину. Довольно невежливо получилось pic.twitter.com/UGnxOmSgzX — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 15 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, успел попасть в новый курьез.

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