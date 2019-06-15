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"Расстрелять всех!" Россияне выдвинули жесткий ультиматум Путину. Видеообращение

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В России жители Архангельской области и Республики Коми записали совместное видеообращение к главе государства Владимиру Путину.

Местные жители выдвинули четыре требования к президенту России. В съемке приняли участие несколько сотен человек. Ролик выложили в публичный доступ в сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, активисты потребовали:

  • прекратить строить полигоны по захоронению отходов и заняться уменьшением их образования, начиная с раздельного сбора ТКО;

  • прекратить запланированное строительство полигона на станции Шиес;

  • законодательно запретить перемещение бытовых отходов между субъектами РФ без учета мнения населения;

  • прекратить преследование местных экоактивистов.

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"Расстрелять всех!" Россияне выдвинули жесткий ультиматум Путину. Видеообращение

Скриншот с видео

Завершается коллективное обращение к президенту дружным скандированием фраз: "Руки прочь от Шиеса!" и "Свободу Ане Шекаловой!" (экоактивистка – Ред.), которой суд уже трижды продлевал административный арест за свою непримиримую позицию.

Пользователи бурно отреагировали на это видеообращение. "Расстрелять всех!", "В дурдоме?! А почему не на коленях?!", "Вся Россия – это большой Урдом!" – иронизируют они в комментариях.

"Расстрелять всех!" Россияне выдвинули жесткий ультиматум Путину. Видеообращение

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, успел попасть в новый курьез.

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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Браво ! Есть всё-таки в России гордые люди ! А всем кто тут возмущается хочется сказать: вы позу сначала поменяйте, разогнитесь хотя бы .
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Ни о чем
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вот она цивилизованная демократия. Это не майдане в кастрюльках стрыбать и ментов жечь
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Макарский Александр, вот по этому вы и живёте между мусорок... А активистов посадят, эти же полигоны раскапывать лопатами за свой счёт. Это могущая Россия, мать бы тя туда же... Клоун
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