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24 апреля • обновлено в 10:59
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Путина вместе со Сталиным изобразят на стенах храма. Фото скандальной мозаики

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В сети появились фото незаконченных мозаик с изображением президента Владимира Путина и советского диктатора Иосифа Сталина на стенах главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке.

Причем на одном из панно также имеется надпись "Крым наш". Снимки, которые прислал неназванный подписчик, опубликовало "МБХ медиа".

Так, на одной из мозаик изображены глава РФ Путин и политик Сергей Шойгу, вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

mbk-news.appspot.com

Другая же мозаика запечатлела парад на Красной площади 1945 года, где вместе с военачальниками и солдатами изображен Сталин. Еще на одном из панно виднеется надпись "Крым наш".

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

mbk-news.appspot.com

РосСМИ отмечает, что храм Воскресения Христова или Главный храм ВС РФ будет находиться на территории парка "Патриот" в Кубинке. Открыть его планируют на 9 мая 2020 года. Строительство храма высотой 95 метров обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Причем утверждается, что половину из этой суммы составили "пожертвования" россиян.

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

mbk-news.appspot.com

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

Путина и Сталина изобразят на стенах храма в России

mbk-news.appspot.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) начали продавать иконы с изображением главы РФ Владимира Путина.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Путин Иосиф Сталин
Место
Россия
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