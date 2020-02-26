Главная Новости
26 февраля • обновлено в 10:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин разнервничался на интервью ТАСС и приказал россиянам "не распускаться"

4.7т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин жестко высказался о митингах в России, заявив, что нельзя допускать противостояний.

Свою позицию касательно протестов с применением силы он выразил в интервью ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона", – заявил Путин.

Он добавил, что представители Росгвардии ранимые и трепетные при исполнении своего долга.

"И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно знаете как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят", – добавил Путин.

Путин разнервничался на интервью ТАСС

Путин разнервничался на интервью ТАСС

Скриншот

По словам главы РФ просто так протестующих никто дубинками не избивает

"Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны", – подытожил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
38
34
Смешно
1
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Шут
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Блин! Переведите эту галиматью на русский!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Важная статья . Прошу на летучке отметить журналиста , раскрыл серьезную тему , глубоко проник в материал
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги