Путин разнервничался на интервью ТАСС и приказал россиянам "не распускаться"

Президент России Владимир Путин жестко высказался о митингах в России, заявив, что нельзя допускать противостояний.

Свою позицию касательно протестов с применением силы он выразил в интервью ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона", – заявил Путин.

Он добавил, что представители Росгвардии ранимые и трепетные при исполнении своего долга.

"И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно знаете как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят", – добавил Путин.

Путин разнервничался на интервью ТАСС Скриншот

По словам главы РФ просто так протестующих никто дубинками не избивает

"Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны", – подытожил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

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