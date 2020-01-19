Путин при власти навечно? В Европе вычислили хитрые планы хозяина Кремля

Президент России Владимир Путин обязательно попытается сохранить свою власть после выборов 2024 года и, например, снова занять пост премьер-министра.

О нескольких сценариях сохранения власти "незаменимого" российского лидера написало издание Financial Times. Ими в частности поделились приближенные к Кремлю источники, а также политологи и аналитики.

Так, помимо премьерства, они предполагают, что он может возглавить Госсовет, который после этого превратится в орган, диктующий действия правительству. Или же стать лидером правящей партии, которая контролирует парламент, и уже так влиять на политику РФ.

Владимир Путин

"Путину нужен конкретный механизм власти и рычаги, которые он мог бы использовать. Ему не хочется быть стариком, который командует всеми за счет духовного авторитета. Теперь у него есть несколько лет для того, чтобы подумать об организации переходного периода. Он может без всякого риска запустить гонки тараканов среди соперников", – поделился мнением один из собеседников издания.

Другой же, руководитель одной из крупных российских компаний, считает, что Путин четко расчистил игровое поле для определения будущей модели власти. Анонимный информатор подчеркнул, что "хозяин Кремля держал свои козыри в тайне", но теперь у него есть варианты на выбор. А ко всему прочему – не только полно времени для подготовки, но и ни одного явного потенциального преемника.

"Скорее всего, нынешние перестановки в правительстве России являются попыткой смягчить общественное недовольство как правительством, так и общей социально-экономической ситуацией в стране", – со своей стороны добавил аналитик консалтинговой фирмы Teneo Андриус Турсу.

А вот политолог Глеб Павловский утверждает, что изменение премьер-министра ни на что не повлияет в России. По его словам, даже если новый российский премьер Михаил Мишустин и станет преемником Путина, то "лишь технической фигурой".

"На самом деле власть у Кремля, силовых структур и приближенных Путина. Это странный способ удовлетворения потребности в изменениях, потому что на самом деле ничего не меняется. Система, по сути, абсолютно та же", – добавил он.

Поддерживает такое мнение и политолог Екатерина Шульман. Она подчеркнула, что предложенные Путиным реформы – это всего лишь попытка притвориться, что кое-что в России изменится, но при этом все останется, как и раньше.

Также аналитики отметили, что и бывшему премьеру Дмитрию Медведеву сейчас выгодно отсидеться – "пока кто-то энергично занимается непопулярными вещами".

"Хотя его назначение заместителем председателя Совета безопасности не было повышением, оно позволяет ему сохранить политическое будущее", – говорят близкие к Кремлю источники издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России считают, что если депутаты Госдумы РФ утвердят нынешнего президента Владимира Путина пожизненным председателем Госсовета – он будет править страной до конца жизни.

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