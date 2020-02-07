Главная Новости
7 февраля • обновлено в 09:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Пустой и тупой, даже Ленина не читал!" Соловьев публично унизил Дудя

2.2т
Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев крайне негативно высказался в адрес своего коллеги – журналиста Юрия Дудя, который пригласил его на интервью.

Он ответил на него отказом, заявив, что не заинтересован общаться с "тупым" ведущим. Об этом Соловьев, также раскритиковав еще несколько известных представителей российских медиа, рассказал в эфире радио "КП".

"Накрутить можно все что угодно", – заявил он по поводу многомиллионных просмотров выпусков программ Дудя на YouTube.

Владимир Соловьев унизил Юрия Дудя

Владимир Соловьев унизил Юрия Дудя

Соловьев добавил, что ему "неинтересно говорить" с блогером и он отнюдь не считает его лидером молодежного мнения. Помимо этого, пропагандист высказал претензии и относительно вопросов, которые тот ставит собеседникам в своих интервью.

"Задает те вопросы, которые ему написали старые редакторы. Он же сам не способен ничего генерить… Я не расширяю аудиторию за счет этих персонажей. Мне неинтересно с ними, ну, совсем. Дудь же пустой. Посмотрел фрагмент его передачи с Грудининым. Ну, если человек не знает ничего. Он не знает историю, он никогда не читал Ленина. Он ничего не понимает про Сталина. Я не могу заниматься бесконечным образованием юношей", – вспыхнул Соловьев.

В таком же негативном ключе он отозвался о журналистах Олеге Кашине, тоже назвав его "пустым", а также Ксении Собчак.

"Она хотела взять у меня интервью. Здесь я не вижу искры. Мне неинтересно", – подытожил свои претензии к коллегам российский телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что правительство Дмитрия Медведева справедливо ушло в отставку, поскольку министры ослушались президента России Владимира Путина.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Персоны
Ксения Собчак Юрий Дудь Владимир Соловьев
Место
Россия
Теги
СМИ Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
22
23
Смешно
7
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
соловьев за словом в карман не лазит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
фил филька
фил филька
упоротый пропагандон и толерантыш - это гремучая смесь)))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
a alexeyon
a alexeyon
ооо, вечерний мудозвон)))) или все таки соловьиный помет ?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги