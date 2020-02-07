"Пустой и тупой, даже Ленина не читал!" Соловьев публично унизил Дудя

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев крайне негативно высказался в адрес своего коллеги – журналиста Юрия Дудя, который пригласил его на интервью.

Он ответил на него отказом, заявив, что не заинтересован общаться с "тупым" ведущим. Об этом Соловьев, также раскритиковав еще несколько известных представителей российских медиа, рассказал в эфире радио "КП".

"Накрутить можно все что угодно", – заявил он по поводу многомиллионных просмотров выпусков программ Дудя на YouTube.

Владимир Соловьев унизил Юрия Дудя

Соловьев добавил, что ему "неинтересно говорить" с блогером и он отнюдь не считает его лидером молодежного мнения. Помимо этого, пропагандист высказал претензии и относительно вопросов, которые тот ставит собеседникам в своих интервью.

"Задает те вопросы, которые ему написали старые редакторы. Он же сам не способен ничего генерить… Я не расширяю аудиторию за счет этих персонажей. Мне неинтересно с ними, ну, совсем. Дудь же пустой. Посмотрел фрагмент его передачи с Грудининым. Ну, если человек не знает ничего. Он не знает историю, он никогда не читал Ленина. Он ничего не понимает про Сталина. Я не могу заниматься бесконечным образованием юношей", – вспыхнул Соловьев.

В таком же негативном ключе он отозвался о журналистах Олеге Кашине, тоже назвав его "пустым", а также Ксении Собчак.

"Она хотела взять у меня интервью. Здесь я не вижу искры. Мне неинтересно", – подытожил свои претензии к коллегам российский телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что правительство Дмитрия Медведева справедливо ушло в отставку, поскольку министры ослушались президента России Владимира Путина.

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