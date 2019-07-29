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Протесты в Москве: россиян предупредили о неожиданном финале

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Если власти России усилят репрессии, протесты сторонников оппозиции в Москве могут на некоторое время стихнуть.

Такое предположение высказал в эфире ObozTV российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, оппозиции в РФ не хватает единого центра, который бы координировал ее действия.

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"Если сейчас всех закроют – кого на административные сутки, а кого и по уголовным делам – то вполне может быть, что накал на некоторое время упадет. Потому что они (власти РФ. – Ред.) бьют точечно. Туда, куда надо", – объяснил Фейгин.

Поэтому, уточнил он, на продолжение протестов могут повлиять "разные обстоятельства".

Юрист считает, что на данный момент в России нет ни одного лидера оппозиции, который смог бы объединить все протестное движение. Поэтому он выступает за создание выборного органа, который бы отвечал за проведение протестов в Москве.

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"Вот смотрите, Навального посадили – и его сторонники не знают, что им делать на улице. Я был в ядре протеста, и я видел, что эти люди мечутся… Т.е. изоляция одного человека решает для власти все проблемы", – подчеркнул Фейгин.

"Сейчас нужен коллективный орган, созданный из числа представителей внесистемной оппозиции… И люди бы действовали по согласованному, понятному сценарию", – подытожил он.

Протесты в Москве 27 июля

Протесты в Москве 27 июля

twitter.com/_krasnov__

Протесты в Москве 27 июля

Протесты в Москве 27 июля

twitter.com/_krasnov__

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

  • В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

  • Свыше 1000 человек были задержаны, в том числе случайные прохожие.

  • Еще раньше, 24 июля, за призыв выходить на улицы на 30 суток был арестован оппозиционер Алексей Навальный.

  • 28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

  • В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

  • МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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Темы
Нарушение прав человека в России Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Марк Фейгин Алексей Навальный
Место
Россия Москва
Теги
Права человека Россия протест митинг Новости России
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Автор на мой взгляд ошибается , нужен не только какой то единый центр , но и менталитет общества другой , а не рабский .
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Volovik Oleg, ты д&лбаеб до сих пор не понял, у русских минталитет не рабский, а ИМПЕРСКИЙ! По этому мы не победимы!!!
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Русские никогда не будут поддерживать предателей, типа Навального! А дело закончится местью самому Нааальному от родителей и родственников пострадавших в этом хаосе детей! Лучше конечно его посадить за вовлечение несовершеннолетних, но это если следствие докажет!
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