Протесты в Москве: россиян предупредили о неожиданном финале

Если власти России усилят репрессии, протесты сторонников оппозиции в Москве могут на некоторое время стихнуть.

Такое предположение высказал в эфире ObozTV российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, оппозиции в РФ не хватает единого центра, который бы координировал ее действия.

"Если сейчас всех закроют – кого на административные сутки, а кого и по уголовным делам – то вполне может быть, что накал на некоторое время упадет. Потому что они (власти РФ. – Ред.) бьют точечно. Туда, куда надо", – объяснил Фейгин.

Поэтому, уточнил он, на продолжение протестов могут повлиять "разные обстоятельства".

Юрист считает, что на данный момент в России нет ни одного лидера оппозиции, который смог бы объединить все протестное движение. Поэтому он выступает за создание выборного органа, который бы отвечал за проведение протестов в Москве.

"Вот смотрите, Навального посадили – и его сторонники не знают, что им делать на улице. Я был в ядре протеста, и я видел, что эти люди мечутся… Т.е. изоляция одного человека решает для власти все проблемы", – подчеркнул Фейгин.

"Сейчас нужен коллективный орган, созданный из числа представителей внесистемной оппозиции… И люди бы действовали по согласованному, понятному сценарию", – подытожил он.

Протесты в Москве 27 июля twitter.com/_krasnov__

Протесты в Москве 27 июля twitter.com/_krasnov__

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

Свыше 1000 человек были задержаны, в том числе случайные прохожие.

Еще раньше, 24 июля, за призыв выходить на улицы на 30 суток был арестован оппозиционер Алексей Навальный.

28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.