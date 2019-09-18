Проломленный череп, нет глаз и языка: в тайне перевала Дятлова нашлась жуткая зацепка

Туристов из группы Игоря Дятлова, которые погибли в 1959 в горах на Урала, мог погубить снежный человек.

Об этом говорит судмдэксперт, знакомый с делом, и несколько медиков, которые изучили жуткие увечия жертв, пишет "КП".

В частности, переломы ребер Семена Золотарева и Людмилы Дубининой, по их мнению – результат сдавливания грудной клетки каким-то крупным существом. "Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения - жуткие переломы ребер, проломленный череп, отсутствие глаз и языка", – сказано в публикации.

Перевал Дятлова Архивное фото

Причем, отмечается, что сами туристы тоже интересовались снежным человеком. В копии их боевого листка от 1 февраля есть главка "Наука", где описано именно это существо.

Масла в огонь подливают рассказы местных жителей, которые поголовно утверждают, что видели йети.

"Головы такие большие, плечи широкие. Шеи нет. Они все в волосах были. Но глаза я не помню – они светились, не светились? Но я помню, что они в нашу сторону долго-долго смотрели. А я на них. Потом они исчезли, как будто в воздухе испарились. С тех пор я их не видала", - рассказала одна из местных женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа Дятлова, которая погибла на Урале в 1959 году, могла устроить драку между собой из-за своего руководителя.

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