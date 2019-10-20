"Прекратится в одну секунду": в РФ пояснили, когда Путин отстанет от Украины

Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что в условиях путинского режима в РФ "русский мир" будет постоянно "наползать" на Украину.

"Путин будет постоянно мучить Украину, постоянно ее терроризировать", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как убежден журналист, причина состоит в непримиримых противоречиях между Украиной и правящим режимом в России.

Владимир Путин Официальный сайт президента РФ

"Путин, с одной стороны, конечно, не может оставить в покое Украину. С другой стороны, Украина, вне зависимости от того, как фамилия президента, не может пойти ни на что похожее, чего требуют Минские соглашения, формула Штайнмайера и так далее. Это абсолютно нереальная вещь, здесь компромисса нет", – убежден Яковенко.

"Ясно, что Путин не отдаст Крым, пока он в Кремле. То, что Путин не уйдет с Донбасса, тоже достаточно очевидно. И понятно, что ни один президент Украины никогда не согласится, что Крым российский, а на Донбассе находятся эти террористические организации", – добавил он.

По оценкам журналиста, "вся эта история с постоянным наползанием "русского мира" на территорию Украины" "прекратится в одну секунду – в тот момент, когда путинского режима в России не станет".

Как писал OBOZREVATEL, правительство РФ планирует рассмотреть проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.