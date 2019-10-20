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20 октября • обновлено в 20:32
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"Прекратится в одну секунду": в РФ пояснили, когда Путин отстанет от Украины

1.4т Читать материал на украинском

Российский журналист Игорь Яковенко заявил о том, что в условиях путинского режима в РФ "русский мир" будет постоянно "наползать" на Украину.

"Путин будет постоянно мучить Украину, постоянно ее терроризировать", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как убежден журналист, причина состоит в непримиримых противоречиях между Украиной и правящим режимом в России.

Владимир Путин

Владимир Путин

Официальный сайт президента РФ

"Путин, с одной стороны, конечно, не может оставить в покое Украину. С другой стороны, Украина, вне зависимости от того, как фамилия президента, не может пойти ни на что похожее, чего требуют Минские соглашения, формула Штайнмайера и так далее. Это абсолютно нереальная вещь, здесь компромисса нет", – убежден Яковенко.

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"Ясно, что Путин не отдаст Крым, пока он в Кремле. То, что Путин не уйдет с Донбасса, тоже достаточно очевидно. И понятно, что ни один президент Украины никогда не согласится, что Крым российский, а на Донбассе находятся эти террористические организации", – добавил он.

По оценкам журналиста, "вся эта история с постоянным наползанием "русского мира" на территорию Украины" "прекратится в одну секунду – в тот момент, когда путинского режима в России не станет".

Как писал OBOZREVATEL, правительство РФ планирует рассмотреть проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Яковенко Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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