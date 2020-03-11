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11 марта • обновлено в 13:21
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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятель Все статьи автора

Пожизненный Путин

12т

15 января я отреагировал на выступление Пожизненного Путиндента перед Федеральным собранием короткой репликой "Как он собирается всех на**ать":

Российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п. 3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024–2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят: а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а этот пятый раз лезет?!

Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза.

А по новой — более демократической — вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 год. Или с 2024 по 2030-й, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 годков стукнет.

Владимир Путин

Владимир Путин

Грамотных юристов, не дожидаясь 2023 года, опередила сегодня в Думе грамотный космонавт Терешкова. Думаю, что к вечеру Пожизненный мягко ее поправит. Как честный человек он: а) категорически не согласен с отменой ограничения на число президентских сроков; б) с негодованием отвергает предложение Жириновского об избрании президента Госсоветом; в) не может себе позволить пользоваться новыми конституционными полномочиями, которые не были предусмотрены в год его избрания.

Поэтому требует сразу же после всенародного одобрения новой Конституции всенародно избрать его заново.

Сухой остаток двухмесячного цирка с поправками: оставшиеся ему "по закону" четыре года Пожизненный продлевает до двенадцати.

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Автор
Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: kasparov.ru
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Побігав щур по палубі "галери", побачив, що нікуди втікати, і вирішив залишитись назавжи!!!))) І якщо так і буде, то це симптоматично: не такий вже ввх всесильний, оскільки його ЗМУСИЛИ залишитися "капітаном" судна, яке от от викине на скелі. Видно, ніхто не захотів нести відповідальніст за 20-ть років суцільного "бєспрєдєла", який може завершитися "российским бунтом, бессмысленным и беспощадным"!!!
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Дубровина Алла
Дубровина Алла
Так он крякнет скоро. Какой 2030 год?
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Дубровина Алла, поскорее бы эта лысая с\у\к\а издохла! Донецк, Украина.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте его. Донецк, Украина.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Дубровский Владимир, дякую за інфу! Але "лаптеногих" і так за версту видно!))) Я наразі взагалі на них ніяк не реагую. Кремлеботам і путірастам - повнісінький ігнор. Нехай їх "повар путіна" годує, а не ми!(((
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