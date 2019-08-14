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Повалил оранжево-черный дым: в России подняли панику из-за нового ЧП

3.2т Читать материал на украинском

В России в поселке Верх-Нейвинский Свердловской области произошло ЧП на заводе "Производство сплавов цветных металлов".

Вечером 13 августа местные жители засняли оранжево-черный дым, идущий из трубы завода. Люди предположили, что произошел выброс свинца, передает "Лента".

Также через окна был заметен пожар в здании предприятия, однако руководство завода утверждает, что появление дыма было связано с проведением "запланированных работ по очистке технологического оборудования". Также там заявили, что дым приобрел нормальный цвет "в течение нескольких минут".

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в РФ под Архангельском, где произошел взрыв ракеты с ядерной комплектующей, местные жители закатили панику из-за слухов об эвакуации.

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Россия
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