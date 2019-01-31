''Вы же не отдаете Ужгород?'' Украине пояснили, почему Россия никогда не вернет Крым

Любое российское руководство никогда не вернет Украине аннексированный Крым. Во всяком случае, по собственной воле.

Это то же самое, если бы Украина сейчас по собственному желанию отдала Ужгород венграм, сказал в интервью OBOZREVATEL экс-вице-премьер России Альфред Кох.

"Ужгород стал территорией Украины в результате пакта Молотова-Риббентропа, очевидно, преступного акта. Но вот вы его не отдаете потому, что можете не отдать, потому что сила, закон и все прочее – на вашей стороне. То же самое и у России, у которой есть огромное количество различных ресурсов, которые позволяют ей не обсуждать вопрос возврата Крыма", – считает он.

По его мнению, решение вернуть Украине аннексированный Крым для любого российского политика станет политическим харакири.

"Даже если он считает присоединения Крыма преступлением, зачем ему отдавать его? Вот если я пойду на выборы президента с лозунгом "Вернем Крым Украине!" – меня не выберут. Если я сделаю это после выборов – я сам себе сделаю политическое харакири и обману своих избирателей. Как при этом ко мне относятся украинцы – для меня дело десятое. Дело сделано. И сделано до меня", – проанализировал экс-политик.

Аннексия Крыма

По словам Коха, Крым может стать украинским только, когда Украина сама заберет его обратно.

"Кто-то из видных американских политиков на вопрос, почему США ведут себя так, как другим не позволено, ответил: "Ведем себя так потому, что можем". Россия так себя ведет потому, что может. А вы ей ничего сделать не можете. Поэтому ответ на вопрос, когда вернут Крым – никогда. Вот когда вы его сможете отобрать, тогда и заберете. А просто так вам его никто не отдаст", – уверен экс-вице-премьер Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские компании продолжают использовать изображение карты России без незаконно аннексированного Крыма в своей рекламной продукции.

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