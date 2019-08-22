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"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть

1.9т Читать материал на украинском

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" в Пятигорске.

Видео ее развлечений опубликовали на странице внешнеполитического ведомства в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам и под аплодисменты окружающих вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

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Захарова пустилась в пляс перед кавказцами

Захарова пустилась в пляс перед кавказцами

Скриншот из видео

Россиян ее лезгинка не впечатлила. Многие и вовсе предположили, что Захарова пустилась в пляс под алкоголем.

"Опять в забух ушла", "После стакана водки", "Испанский стыд", "Ждём танец машки на бутылке", "Стыдоба", "Ну наконец то, вот оно - призвание", "Совсем крыша поехала", "Дура дурой", "Будто в уличном кафе где-то, недалеко от мангала с шашлыком", "Опять перепила?" – написали в комментариях.

"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть
"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские нардепы метко осадили Захарову из-за ее критики в сторону Украины, назвав чиновницу "Машей с Уралмаша".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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