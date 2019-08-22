"После стакана водки": Захарова пустилась в пляс и рассмешила сеть

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" в Пятигорске.

Видео ее развлечений опубликовали на странице внешнеполитического ведомства в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам и под аплодисменты окружающих вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

Захарова пустилась в пляс перед кавказцами Скриншот из видео

Россиян ее лезгинка не впечатлила. Многие и вовсе предположили, что Захарова пустилась в пляс под алкоголем.

"Опять в забух ушла", "После стакана водки", "Испанский стыд", "Ждём танец машки на бутылке", "Стыдоба", "Ну наконец то, вот оно - призвание", "Совсем крыша поехала", "Дура дурой", "Будто в уличном кафе где-то, недалеко от мангала с шашлыком", "Опять перепила?" – написали в комментариях.

🇷🇺 М.Захарова посетила на "Машуке" секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские нардепы метко осадили Захарову из-за ее критики в сторону Украины, назвав чиновницу "Машей с Уралмаша".

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