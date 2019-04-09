Поребрик News: россияне насчитали в Украине 85% фанатов Путина

Российские пропагандистские СМИ 8 апреля доказывали что 85% населения Украины являются сторонниками президента РФ Владимира Путина. Также на росТВ объяснили, что может разрушить РФ.

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Одиозные путинские пропагандисты Ольга Скабеева и Араик Степанян заявили, что уровень поддержки президента России в Украине якобы составляет 85%, поэтому в Киев можно въезжать на танках.

"Порошенко говорит, что "я или Путин". Первый тур говорит о том, что теперь за Путина 85% Украины", – уверенно заявил Степанян.

Его слова поддержала Скабеева: "С этим лозунгом можно в Киев въезжать на танках, раз 85% за Путина".

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что в Украине якобы могут запретить любые выборы, если политическая элита страны сдаст анализы в независимом антидопинговом агентстве WADA.

"Если WADA действительно возьмет анализы и не только у кандидатов – у их команд, Кабинета министров и части Верховной Рады – она может вообще на пять лет запретить проводить выборы в Украине", – сказал Олейник, намекая на то, что все представители власти в Украине якобы имеют проблемы с алкоголем и наркотиками.

Российский режиссер Карен Шахназаров, который является ярым сторонником политики Путина, не исключил, что РФ как государство могут разрушить силы внутри нее. Он считает, что этому будет способствовать Запад.

"Россия такого масштаба империя, которую можно уничтожить только изнутри. Что, собственно, и удавалось. И вот этот пример 1991 года, да и 1917 года, я думаю, что в среде аналитиков на Западе, безусловно, он самый главный", – сказал он.

Журналист Роман Цимбалюк предложил ввести в Украине такое понятие, как украинский русский язык. По его словам, он будет во многом отличаться от литературного варианта, используемого страной-агрессором.

"В нашем варианте русского языка, в украинском русском языке (это как американский английский) можно, кстати, ввести это в качестве правила – на России. Звучит же как, правда? Когда ты последний раз был на России? Мне даже ухо не режет", – с сарказмом отметил журналист.

Роман Цимбалюк предупредил украинцев, что если в Кремле решат нанести авиаудар по Киеву, никто в РФ не будет этому препятствовать.

"Нет сильной экономики – нет сильной армии. Это закон, от этого никуда не денешься. Нет денежек – нет танков, ракет для того, чтобы сбивать самолеты, которые захотят бомбить город Киев. Да-да, я не оговорился. Я вам хочу сказать, что если при каких-то обстоятельствах кое-кто примет решение о том, что нужно срочно отбомбиться по городу Киеву, чтобы "спасти" русскоязычных, в некоторых странах, догадайтесь, про какую я говорю, возражать особо не будут", – сказал он.

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