Российская пропаганда 28 мая объявила, что оккупированные районы Донбасса будут включены в состав РФ, когда сдадут "сложный экзамен через смерть, убийство и унижение". Также в РФ не обошли вниманием возвращение в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

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Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о возвращении украинского гражданства Михеилу Саакашвили.

"Зеленский вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили. Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – съязвила Захарова.

Мария Захарова

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористов "ДНР", объявил войну на Донбассе "экзаменом" для вхождения региона в состав России. Также он заявил, что Донбасс ждет "абхазский сценарий", а затем Москва присоединит его, как Крым.

"Вот такой сложный экзамен, чтобы попасть в Россию. Мучительный, через смерть, убийство, через унижение... Я успокаиваю себя тем, что уже сейчас это Россия. Там российское образование, экономика, университеты, все там российское", – заявил Прилепин.

Захар Прилепин рассказал, что в мае российские оккупанты на Донбассе понесли очень большие потери.

"Кладбище уже разрослось до каких-то неприличных размеров. Стреляют, убивают. Это дурная бесконечность. Потери бывают периодически, они даже больше, чем в разгар летом 2014 года на каких-то направлениях. Убивают очень много", – сказал писатель-террорист.

Один из экс-главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как расстреливал своих соратников в Славянске в 2014 году. Сначала людей, обвиненных в военных преступлениях, расстреливали по приговору так называемого трибунала, а потом и вовсе без суда.

"Там была совершенно безобразная ситуация. Командир роты начал курить траву... А в одном из взводов группа харьковских уголовников стала проворачивать свои дела. Они похитили местного предпринимателя, начали его пытать с целью получения выкупа... Рядовых я отправил в штрафное подразделение, а командиров расстрелял", – рассказал террорист.

Политолог-украинофоб Дмитрий Куликов рассказал нелепый фейк о том, как ВСУ "бомбят пенсионеров" на Донбассе.

"Беспилотник прилетел и сбросил гранату на женщину 70 лет! Тяжелые ранения! Это при каком президенте произошло? Тот, который рассказывал, что никто не будет плакать?! А плотность обстрелов, которая выросла за последнюю неделю?!" – озвучил бредовый вымысел путинский пропагандист.

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